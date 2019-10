La patronal extremeña reafirma su apoyo a la conversión de la N-430 en autovía

Ep.



La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha reafirmado su "apoyo claro" a la conversión de la N-430 en la Autovía A-43 a su paso por Extremadura y Castilla La Mancha, una reivindicación "más que justa" y una infraestructura "vital" para el transporte de mercancías y personas para la que ha reclamado un pacto por las infraestructuras similar al del ferrocarril en torno a las "deficiencias viarias" de la región.



Así lo ha señalado el secretario general de la Creex, Javier Peinado, en una rueda de prensa en Badajoz acompañado del secretario general de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Badajoz (Coeba), Fernando Herrera; el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García; y miembros de la Plataforma N-430 y alcaldes de las localidades afectadas.



En concreto, han estado presentes el alcalde de Herrera del Duque, Saturnino Alcázar; el de Puebla de Don Rodrigo, Venancio Rincón; el de Zurbarán, Víctor Jiménez; el de Navalvillar de Pela, Francisco Javier Fernández; la de Acedera, Nadia Ruiz; y la de Santa Amalia, Raquel Castaño.



En su intervención, Javier Peinado ha destacado que la conversión de dicha nacional en autovía es una infraestructura "vital" desde el punto de vista del transporte de mercancías para la zona de las Vegas Altas, cuyo tejido productivo "necesita una comunicación con el Levante" que, al mismo tiempo, vertebra a la ciudadanía, mientras que la actual vía "está poniendo en peligro a personas y está teniendo un coste en vidas humanas".



Ante ello, ha abogado por que el Gobierno de España "se tome muy en serio" que tiene que acometer este desdoblamiento, y ha afirmado que el empresariado junto a la citada plataforma defienden esta reclamación "social y civil" de la ciudadanía extremeña y castellano-manchega, que ven que "ya es hora" de exigir al Ejecutivo que salga de las urnas el 10 de noviembre que haya un "compromiso claro" con esta infraestructura, un calendario "concreto" y unas dotaciones presupuestarias.



Desde la Creex, Coeba y la Cámara, Peinado también ha exigido la Autovía a Granada y la que comunicará Badajoz y Cáceres, a la vez que ha planteado que se formalice en Extremadura, y unido con Castilla-La Mancha "si fuese necesario", un pacto por las infraestructuras similar al del ferrocarril y que abarcase estas "deficiencias viarias que aún tenemos" con la conversión de la N-430 en A-43 como "prioridad".



En un sentido similar, Mariano García ha manifestado que en la Cámara están "convencidos" de la "necesidad" y "oportunidad" que supondría el desdoblamiento de esta carretera "estratégica" que refleja el "déficit" de infraestructuras que tiene la región, y ha recordado que dicha vía une Lisboa con Valencia y tiene 882 kilómetros, de los cuales "solamente 190 kilómetros no son autovía, que son concretamente los 190 kilómetros que van de Torrefresneda a Ciudad Real", ha lamentado.



Ha explicado además que esa carretera acumula un "nutrido" grupo de industrias "incipientes" y que "está llamado a ser el futuro industrial" de la región, pero que pierde su ventaja competitiva frente a otros territorios por los costes del transporte de las mercancías.



UN CLAMOR SOCIAL



Por su parte, Saturnino Alcázar ha agradecido el apoyo del empresariado de la región, "fundamental" ante esta reivindicación "necesaria", "justa", que "día tras día se está convirtiendo en un clamor social en toda la comunidad", y en relación a la cual ha recordado el respaldo que tiene también de la Asamblea de Extremadura y de otros colectivos.



De igual modo, ha confiado en que a partir del próximo año se pongan las partidas presupuestarias, "sea el Gobierno que sea a partir del día 10 de noviembre", para que se acometa este desdoblamiento que, en su opinión y principalmente, es "un problema de seguridad" pero también desde el punto de vista "estratégico".



Ha remachado además que "es el momento de desbloquear esta situación" y de decirle al Gobierno "que termine ya de solucionar" los 200 kilómetros que unen Torrefresneda con Ciudad Real, que supondrían una inversión de unos 1.000 millones de euros aunque "no hay que ponerlos en los Presupuestos Generales del Estado en un año".



Rincón ha agregado a su vez que los empresarios de Vegas Bajas "necesitan de una infraestructura acorde" a los 1.200 camiones diarios que "tienen que sacar" la mercancía por la Nacional 430, una de las arterias "más importantes" de España y también una de las "más peligrosas".



"No podemos dejar que esto sea una decisión de caprichos políticos, no, tenemos que empezar a hacer las cosas bien hechas", ha defendido, para advertir que "si no se empieza ya con esta infraestructura el día de mañana lo vamos a lamentar, porque el tráfico de mercancías hay que sacarlo por algún sitio y se va a seguir sacando por la N-430, se hagan otras infraestructuras por donde se hagan".