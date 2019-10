Agricultores de Calamonte protestan con tractorada por daños que cabras causan en fincas

Ep.

Agricultores y propietarios de la finca El Berrocal de Calamonte (Badajoz) han protestado este miércoles con una tractorada desde el municipio hasta las puertas de la Consejería de Agricultura en Mérida por los daños que las cabras de un ganadero están causando en sus explotaciones.



Así lo ha explicado el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, que ha afirmado que se están produciendo "pérdidas económicas muy importantes", por lo que ha pedido a la Delegación del Gobierno que haya "una actuación suficiente" de las Fuerzas de Seguridad para "garantizar la seguridad de las explotaciones".



En declaraciones a los medios antes del inicio de la tractorada, Huertas ha resaltado que el objetivo es "denunciar la situación que están pasando" estos agricultores. "Algunos antes de que comenzaran a vendimiar les metieron las cabras, les destrozaron la producción y destrozaron las vides, por lo que no son solo los daños en cosechas sino de cara al futuro de la explotación", ha lamentado.



Por ello, el representante de UPA ha aseverado que "esto tiene que finalizar" y para ello "es necesario una actuación más fuerte de la que está habiendo por parte de las Fuerzas de Seguridad". Además, ha anunciado que van a solicitar una reunión con la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, "para trasladarle esta situación y que haya una actuación de verdad que garantice la seguridad de las explotaciones y de las personas".



A este respecto, Ignacio Huertas ha indicado que este grupo de agricultores está viviendo una situación "totalmente injusta" en la que se ven "impotentes ante lo que está ocurriendo en los últimos años" porque sus propiedades "no se respetan".



"Hay muchas formas de cargarse la seguridad en nuestras explotaciones, una son los robos y otra es esta que está pasando en Calamonte que no se puede calificar como robo, pero es un robo, porque al final se llevan la producción, destrozan las explotaciones y, en definitiva, generan unas pérdidas económicas muy importantes", ha espetado.



En este sentido, Huertas ha insistido en que la Delegación del Gobierno "actúe" porque "la gente no puede esperar más" y "se viven situaciones muy complicadas" que, según ha dicho, van a derivar en "una desgracia". "Porque si te están entrando en tu parcela constantemente generándote daños, pues cualquier día puede pasar una situación de confrontación, hay mucha tensión", ha sostenido.



"NO CONSEGUIMOS NADA"



Por su parte, el presidente de la Asociación de propietarios de la finca El Berrocal, Miguel Sánchez, ha destacado que se han tenido que "echar a la calle" porque se ven "desprotegidos".



"No conseguimos nada, denunciamos, la jueza dice que archiva el caso, que no procede, que los daños no son cuantiosos, pero nosotros tenemos un daño moral muy grande y nos tenemos que echar a la calle, nos vemos desprotegidos", ha lamentado.



Sánchez ha explicado que la finca está compuesta por "1.000 hectáreas" y son "150 propietarios" los que se ven afectados por estas "600-1.000 cabras" que, según afirman, entran en sus terrenos.



Asimismo, una de las agricultoras afectadas ha asegurado que tienen "un problema grande con las cabras de un ganadero" porque "se comen los cultivos" y necesitan "una solución". "Hemos llegado a un nivel que no podemos más porque tenemos muchísimas pérdidas", ha indicado.



"Ya no nos ha quedado más remedio que hacer una manifestación para que se nos oiga, para decir que no queremos allí las cabras porque son pérdidas nuestras", ha apuntado.



Finalmente, otro agricultor ha subrayado que han pedido a la Administración "que intervenga" y la delegada del Gobierno "ha pasado" de ellos ante el "problema" que tienen de que "las cabras invaden" sus propiedades y "producen una serie de daños".