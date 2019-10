PSOE de Badajoz celebrará unos 150 actos públicos en la provincia

Ep

El PSOE de la provincia de Badajoz organizará en torno a 150 actos públicos en la provincia, que recibirá este miércoles, día 16, la visita en Mérida del ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos.



"Tristemente de nuevo estamos ante elecciones y tristemente de nuevo tenemos una campaña electoral", ha señalado el secretario general del PSOE de Badajoz, Rafael Lemus.

Ademas, ha señalado que "algunos partidos han tenido en la mano" que hubiera Gobierno, pero "parece ser que no se ha posibilitado" por parte de Podemos o de "otros" partidos políticos "a diferencia de hace tres años cuando el Partido Socialista le dio el Gobierno con su abstención al Partido Popular".



Ante dichas próximas elecciones, ha adelantado en rueda de prensa, el Partido Socialista de la provincia pacense las va a enfocar "con la misma intensidad" que las anteriores elecciones generales y las autonómicas y municipales.

Lemus ha concretado que en la actualidad se están realizando asambleas locales en todas las agrupaciones de la provincia, donde ya hay 120 asambleas locales "organizadas" de las 150 que tiene el partido en dicho territorio.



Junto con ello, ha detallado que programarán en torno a 150 actos públicos o mitines de campaña electoral de los 156 municipios que hay en la provincia, sin contar con el "acto principal de campaña" y en relación al cual ha comentado que están "a la espera" de la confirmación de la posible visita del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que "no" tienen "todavía confirmada" al haberse reducido los días de campaña y que, como ha reconocido, "va a ser muy complicado".



ÁBALOS Y EXPOSICIÓN DEL PSOE EN PRECAMPAÑA



Rafael Lemus ha añadido igualmente que el fin de semana de Todos los Santos el PSOE no va a hacer "ningún acto de campaña", y que, en lo que precampaña se refiere, el próximo miércoles visita Mérida José Luis Ábalos, quien participará en un acto público en un sitio por confirmar.



Asimismo, el PSOE inaugurará este lunes, día 14, en su sede provincial en la ciudad de Badajoz la exposición por el 140º aniversario del partido, inaugurada hace tres meses en Madrid y que recala en segundo lugar en la capital pacense en las instalaciones de la Ejecutiva provincial.

Después, tendrá lugar un acto público en el que intervendrán el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y el presidente de la Junta y secretario regional Guillermo Fernández Vara, junto al comisario de la muestra, Enrique Barón.



Ya de cara al 10N, Rafael Lemus ha hecho hincapié en que contarán con un despliegue del "mismo nivel" que en las elecciones autonómicas y municipales con 1.380 interventores y 1.280 apoderados, prácticamente el mismo número que los pasados 28 de abril y 26 de mayo, en 898 mesas electorales.



"La maquinaria socialista de la provincia de Badajoz está engrasada y puesta a punto para afrontar unas elecciones y las afrontamos con la misma ilusión y con la misma fuerza con la que afrontamos los anteriores comicios", ha remachado Lemus.

Y, se ha mostrado "convencido" de que el PSOE volverá a ganar las elecciones y que "incluso puede ser" que mejore resultados, incidiendo que "lo que nos queda es trabajar y convencer a la gente de que es muy importante el que puedan ir a votar".



FRAGOSO SENADOR



Por otro lado, Rafael Lemus ha definido como una "sorpresa de última hora" la designación del alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, como número 1 del PP al Senado por la provincia, ante lo cual ha recordado que ya el pasado mes de abril, cuando se publicaron las listas a las generales, "había un dato que pasó por alto mucha gente" al ir el actual regidor de suplente al Senado detrás del exalcalde de Mérida, Pedro Acedo.



En su opinión, Fragoso iba de suplente "porque él en aquel momento no las tenía todas consigo de cara a las elecciones municipales y autonómicas que iba a afrontar un mes después" y "llegaron a una especie de acuerdo" por el cual, "si no salía bien la historia" y dado que Acedo cumplía este año 65 años, se retiraría.



"No salió bien las elecciones municipales en Badajoz y parecer ser que Pedro Acedo tampoco ha dado muchos signos de querer irse del Senado, por lo tanto ante unas nuevas elecciones generales el alcalde de Badajoz vuelve a la carga para garantizarse un puesto, y ahora sí claramente en el Senado", ha expuesto Lemus, para quien "parece una torpeza política" o que "abandona el barco".



Su "perspectiva" y la de los socialistas de Badajoz, ha continuado, es que es "una jugada maestra política" por parte de Fragoso, al darse una circunstancia nueva en el "tripartito" del consistorio de la capital pacense, donde el alcalde tiene "una garantía ahora mismo" y "puede perfectamente marcarse un órdago a lo grande que se diría en el mus a la hora de afrontar el ayuntamiento" porque "ahora tiene un seguro" y una "salida" y "puede apostar fuerte".



Sobre Ciudadanos, ha dicho que "parece que se ha quedado pasmado en todo lo que acontece en el Ayuntamiento de Badajoz" y "apoya" esta decisión de Fragoso, aunque si él fuera de la formación naranja estaría "muy vigilante" acerca del pacto de gobierno firmado entre PP y Cs para alternar la Alcaldía dos años, dado que tiene "sinceramente muchas dudas" de que "se vaya a cumplir".



También ha dedicado unas palabras a Vox, que "no va a decir mucho" y a cuya gente en el ayuntamiento "no los quieren ni en su propio partido" y "buena prueba de ello" es que en la pasada Feria de Zafra "no había absolutamente ningún representante de Vox regional" acompañando a los dirigentes nacionales que la visitaron, como el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.



"¿Quién es quien está perdiendo realmente ante esta nueva situación? Es el pueblo de Badajoz", ha lamentado Lemus, al contar con un alcalde "a tiempo parcial" en un ayuntamiento en el que "a buen seguro" la responsabilidad recaerá en los funcionarios y técnicos municipales y en el que, en los 100 primeros días de gobierno, "ha sido un caos absoluto" en su gestión.