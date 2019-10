PP presenta 174 iniciativas en el Congreso frente a las "cero" de los tres diputados PSOE

Ep.

El diputado del PP en el Congreso por Badajoz, Víctor Píriz, ha remarcado que en estos casi cuatro meses de actividad parlamentaria ha presentado 174 iniciativas en la Cámara Baja para intentar mejorar la vida de los extremeños y los pacenses, frente a las "cero" de los tres diputados del PSOE por la provincia pacense.

En rueda de prensa este miércoles en la sede del PP en Badajoz, Píriz ha querido poner en valor el trabajo de los diputados nacionales del Grupo Popular en una época en la que los políticos y la política "no estamos excesivamente bien vistos", ante lo cual ha abogado por dar cuenta de las acciones o iniciativas llevadas a cabo en Madrid para intentar mejorar la vida de los extremeños y de los pacenses en concreto.

En este contexto, ha valorado que hay dos actitudes de los diputados en el Congreso, entre quienes tienen una actitud reivindicativa para reclamar para los extremeños "independientemente de si tu partido gobierna en Madrid o no" frente a una actitud pasiva, al tiempo que ha defendido que, tanto cuando ha gobernado como cuando no, desde el PP adoptan la primera porque, en su opinión, los extremeños "merecen" que se defienda en Madrid sus derechos al margen de quien gobierne.

"Y lo demuestran" los datos, las estadísticas y el número de iniciativas presentadas en el Congreso de los diputados por la provincia de Badajoz, ha recalcado Píriz, que ha concretado que los tres diputados del PSOE en el Congreso por Badajoz han presentado "cero" iniciativas durante este periodo, mientras que, en su caso, el único diputado del PP por la provincia pacense ha presentado 174.

"Cuando se critica a todos los políticos y se nos mete a todos en el mismo saco porque no ha habido gobierno, y porque durante este tiempo hemos estado en Madrid haciendo no se qué, yo quiero poner en valor que algunos hemos estado en Madrid trabajando, que algunos hemos estado en Madrid defendiendo a los pacenses", ha asegurado, para subrayar, sobre los temas que ha "sacado" en el Congreso, que tienen importancia para extremeños y pacenses o pretenden solucionar sus problemas "de la vida real" o que algunos se los han trasladado los ciudadanos.

ITV, CAMALOTE O EL AVE

Entre dichos temas, se ha referido a las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) para intentar solucionar el "desbarajuste" que está creado la Junta de Extremadura con la de la ciudad de Badajoz; los juzgados de la capital pacense cuya obra lleva un año parada; el camalote del Guadiana y el nenúfar mexicano que afecta a este río a su paso por Badajoz; o problemas en poblaciones concretas como Alburquerque, respecto a la cual han pedido informes y están realizando investigaciones gracias a los datos obtenidos en Madrid.

También ha agregado otros asuntos como problemas de pasos a nivel o de carreteras; las pensiones de los extremeños y su revalorización; las becas de los jóvenes estudiantes extremeños; el cava; seguros agrarios; el AVE o infraestructuras extremeñas como las autovías a Córdoba, a Huelva, a Ciudad Real o entre Badajoz y Cáceres; así como sobre los funcionarios de prisiones o los autónomos.

"Nos hemos preocupado de Extremadura, nos hemos preocupado de los extremeños; hay otros que no se preocupan, en otros sitios no se preocupan y los resultados son evidentes: 4.000 parados nuevos en nuestra región hoy", ha expuesto el diputado, para quien "al final el resultado de unas políticas equivocadas y de una sumisión en Madrid" hacen que, por ejemplo, Canarias tenga un plan de empleo específico pero Extremadura no lo tenga.

Ha lamentado igualmente que desde la región "tampoco" se vaya a Madrid a "exigirlo" y a "manifestarnos para exigir un plan de empleo especial" para la región, como sí ha pedido el Grupo Popular dentro de estas 174 iniciativas presentadas en estos "apenas" tres o cuatro meses.

TRABAJO Y COMPROMISO

Por último, Víctor Píriz ha manifestado de cara a las elecciones del 10 de noviembre que desde el PP ofrecen lo "mismo" que han dado hasta ahora, "trabajo, trabajo y trabajo" y "compromiso" con los extremeños, con los pacenses, con los que les votaron y los que no y con quienes crean que Extremadura y la provincia de Badajoz "tienen que dejar de ser el vagón de cola de este país" y que desde el PP pueden "ayudarles a mejorar su calidad de vida".

"El Partido Popular se presenta el 10 de noviembre para unir el voto, para unir el voto de todos aquellos que pensamos que Extremadura tiene que mejorar, que Extremadura tiene que dejar atrás el pasado y el presente reciente de atraso, y que tenemos que mirar al futuro con ilusión, con ganas, con fuerza y tenemos que ser capaces de comernos ese futuro", ha dicho Píriz, para quien eso lo van a hacer si el 10N se unen los votos "en torno a un proyecto ganador" como el que presenta el PP que "hace de España el gran país que es".