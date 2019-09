PP insta al Gobierno a dar solución a retrasos de finalización Palacio Justicia en Badajoz

El Partido Popular ha instado al Gobierno de España a dar una solución a los retrasos que acumula la finalización del nuevo Palacio de Justicia en la ciudad de Badajoz desde la llegada del PSOE a Moncloa.

Concretamente, el PP de la provincia de Badajoz, a través de su diputado y portavoz de Presupuestos del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Víctor Píriz, ha presentado una batería de 24 preguntas y la petición de dos informes dirigidos al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, instando al Ejecutivo a terminar el Palacio de Justicia de Badajoz o dar "soluciones reales" a la invasión de plantas de Guadiana, y la preservación especies autóctonas en nuestros ríos como la carpa o el blackbas.

Así pues, en relación al proyecto del nuevo Palacio de Justicia en Badajoz, ha explicado que se trata de un edificio de "vital importancia" para agilizar y dar calidad laboral a los trabajadores de Justicia de la provincia de Badajoz, además de tener un "gran calado" en la renovación urbanística de una importante zona de la capital pacense.

No obstante, "viene sufriendo injustificadas demoras que han paralizado la ejecución de sus obras, que llevaban un ritmo para cumplir plazos de finalización durante el anterior Gobierno del PP de Rajoy", según informa el PP en una nota de prensa.

NATURALEZA Y TURISMO

Asimismo, el diputado pacense apremia al Gobierno Central y pregunta por las medidas "reales" que se tiene previsto llevar a cabo para mejorar las condiciones de la calidad de los ríos extremeños, "hábitats fundamentales para la conservación de la naturaleza pero, sobre todo, indispensables para el desarrollo del entorno rural de la provincia de Badajoz y de toda Extremadura, por su estrecha vinculación con el sector turístico, motor de nuestros pueblos".

En este sentido, el PP pregunta por las acciones que se van a llevar a cabo en la lucha contra las especies invasoras del Río Guadiana, pues la UE establece que, teniendo en cuenta la cantidad de las mismas que se encuentran en su territorio, deben priorizarse los medios y los recursos que se destinan, además de establecer que "lo más deseable" es la detección temprana, punto en el que los 'populares' creen que se deben centrar los esfuerzos en la lucha contra las invasiones de especies exóticas.

Dentro de esa "preocupación por la adecuada gestión y preservación de los espacios naturales en defensa de los cientos de empleos que genera en nuestra tierra", el PP interpela por la marcha de la Ley socialista sobre Biodiversidad, en la que el PSOE consideraba como especies invasoras la carpa o el blackbas, algo que repercutiría "más que negativamente" en el desarrollo económico de la provincia.

El diputado pacense recuerda al PSOE que en Extremadura se sacan cerca de 120.000 licencias todos los años, se celebran cientos de concursos de pesca y "raro" es el pueblo en el que hay una o varias tiendas de pesca.

"La actividad piscícola está ligada a nuestras tradiciones, y está generando innumerables ingresos tanto directos como indirectos, además, de un tiempo a esta parte, se está produciendo el llamado turismo de pesca, es decir, están viniendo de toda Europa, para coger un gran ejemplar, hacerse la foto y soltarlo (captura y suelta de la pesca deportiva)", ha expuesto.

Toda esa actividad económica la están generando, ha añadido Píriz, especies como la carpa, el black bass y el lucio, todas ellas especies que en Extremadura "nadie entendería que deban erradicarse, ocasionando un perjuicio deliberado en unos municipios envejecidos que ven cómo sus jóvenes se van cada día por falta de futuro, algo que el PP rechaza de plano en la defensa del entorno rural extremeño y su lucha contra la despoblación", ha apuntillado.

VIAJES DEL IMSERSO

Dentro de esa "preocupación" por la deriva del actual Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, el PP también pregunta en el Congreso por la factura que, para las zonas turísticas termales de la región, va a tener el retraso en la concesión de los viajes del Imserso, así como por las consecuencias para Extremadura de la "parálisis presupuestaria" y de "la falta de Gobierno en Madrid al respecto de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas".

En este sentido, Píriz ha querido recordar al también socialista Guillermo Fernández Vara "que la culpa de que las entregas a cuenta no lleguen no es de que no haya presupuestos", "si no de que no haya Gobierno" y de una ministra que habla de un informe de la Abogacía del Estado "que no existe para encubrir las nefastas gestiones" y un Vara "que justifica siempre sus errores en problemas de otros para no asumirlos".

En su opinión, el Gobierno del PSOE está en funciones "pero eso no es excusa para mantener a los ciudadanos como rehenes de una inoperancia premeditada" por parte del Ejecutivo de Sánchez, que tras las pasadas elecciones de marzo "no ha puesto sobre la mesa ninguna medida para mejorar la vida de las familias, ni en Extremadura ni en España".

"Algo que el PP está dispuesto a evitar, con acciones concretas y recordándole en el Congreso que estar en funciones no es estas sin funcionar", ha defendido.

Finalmente, Víctor Píriz, ha solicitado al Gobierno dos informes que afectan a Alburquerque, uno al Ministerio de Justicia sobre el indulto del PSOE al alcalde socialista de la localidad, Ángel Vadillo; y otro para que se explique las causas de las sanciones recibidas en 2015 por el Ayuntamiento de Alburquerque en materia laboral, que elevaron la deuda en más de 3,6 millones de euros y que pueden costar un ERE a los trabajadores municipales.