El PSOE de Badajoz considera que 'La Noche en Blanco' "pinchó en público"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha valorado que la iniciativa cultural nocturna 'La Noche en Blanco' celebrada el pasado sábado en la capital pacense "pinchó en público" al registrar menos asistencia que el año anterior, que ha cifrado en unas 70.000 personas y ha achacado a que muchos pacenses seguían de vacaciones al ser fiesta este pasado lunes.

Así lo ha señalado la concejala socialista Silvia González en una rueda de prensa este martes en la capital pacense, en la que ha sostenido en todo caso que unos 70.000 participantes es un "magnífico dato" dado que permite visitar monumentos y vivir la noche "sin tanta masificación".

"El sábado había menos gente en la calle y se agradecía pues las colas eran escasas y estamos convencidos de que la hostelería tuvo una buena noche", ha afirmado González, que ha considerado que en dicha noche "hay que cuidar cada punto que esté abierto" y se debe primar la calidad.

Así pues, a través de una nota de prensa, el PSOE ha lamentado al respecto que Telefónica no abriese todo el edificio de La Giralda y que solo lo hiciera con la segunda planta para una exposición de teléfonos "que dejaba mucho que desear pues fue una decepción", como también ha lamentado que en 10 años el presupuesto de 'La Noche en Blanco' haya pasado de los 26.000 euros de 2010 a los 150.000 de este año, casi seis veces más y lo cual "obliga a más calidad en los contenidos".

EDICIONES TEMÁTICAS O BIANUALES

De este modo, el Grupo Socialista ha apostado por ediciones temáticas e "incluso para no agotar la iniciativa que se celebre cada dos años", al tiempo que ha reconocido que, según datos del propio equipo de gobierno, las tres últimas ediciones han contado con menos seguimiento y ha cuestionado que no haya actividades en el entorno de la Plaza de Andrés, "tal vez para no mostrar el mal estado de la ciudad en esa zona".

No obstante, Silvia González ha expuesto que 'La Noche en Blanco' lleva su trabajo, que reconoce y sobre el cual ha felicitado que guste a los pacenses, a la vez que se ha referido a la actividad cultural durante el mes de agosto, que ha tachado como "bajo mínimos" con las visitas guiadas del 'Verano Monumental', el Badajoz Río "y poco más" en un año en el que no se ha ofertado el servicio de Bibliopiscina, "solo achacable al desastre de planificación del equipo de gobierno".

En su opinión, dicha oferta está "parcheada" y tiene una "deficiente" difusión, puesto que hay publicaciones en redes sociales "dispersas" en distintos perfiles o diferentes panfletos de propaganda, cuando debería habilitarse una página web o una app que aglutinara la oferta cultural que cada día se puede encontrar en la ciudad, con búsquedas que pudieran filtrarse por fechas, temáticas o destinatarios.

"Ninguna app municipal ha informado de las actividades culturales en verano. Lo máximo ha sido colgar un PDF para descargar 'La Noche en Blanco' desde la web municipal", ha afirmado la concejala socialista, para quien "esto es deliberado pues al equipo de gobierno no le interesa dar a conocer una oferta cultural tan exigua".

Finalmente, Silvia González ha recalcado que el equipo de gobierno "está condenado a innovar" y a presentar el próximo año una programación de verano, especialmente para agosto, con más actividades y "más creativa". "Sinceramente creo que se pueden hacer más cosas y mucho mejor", ha concluido.