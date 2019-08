PSOE Badajoz tacha de "calderilla" el nuevo plan de impulso del "trifachito" en la ciudad

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha calificado de "calderilla" el nuevo plan de impulso del "trifachito" en la capital pacense sobre uso del remanente de tesorería.

Así pues, para la formación socialista, la propuesta es "ridícula" para una ciudad como Badajoz donde el mantenimiento "va a tener que seguir esperando".

A este respecto, los socialistas han indicado que "es el plan con menos consignación económica de los últimos años, precisamente cuando la ciudad necesita más dinero para mantenimiento", y entienden que la ciudad "no lo notará y que como mínimo debiera haberse multiplicado por cinco la inversión prevista".

"El PP y sus socios en el trifachito no han entendido el mensaje que el pasado 26 de mayo les dieron los pacenses en las urnas. Fragoso aseguró antes de las elecciones que se iba a dedicar a las pequeñas cosas, pues ya vaticinaba el castigo electoral por lo abandonada que tenía la ciudad", señala el PSOE en una nota de prensa.

De este modo, entiende que "es evidente que 1,3 millones de euros que tienen previsto invertir en la ciudad con remanente no solucionan el problema ni mucho menos".

En este sentido, añade que "las prioridades de la gente de Badajoz no coinciden ni antes ni ahora con las prioridades del equipo de gobierno de PP, Cs y Vox".

Así, recuerda que Ricardo Cabezas, a primeros de agosto, estaba "convencido" de que el "tripartito" pondría en marcha un plan de impulso, "aunque lo descartaran inicialmente, ante un abultado listado de necesidades, pero eso sí, el portavoz socialista esperaba al menos 6 millones de euros y no 1,3".

EL REMANENTE DE LAS TRES MENTIRAS

"Lo llaman nuevo plan de impulso, pero ni es nuevo, ni responde a un plan, ni impulsa nada o muy poquito. No es nuevo porque muchas de las invesiones son antiguas, incluso presupuestadas en ejercicios anteriores y por lo tanto pendientes de hace años a pesar de ser muy demandas por los vecinos", asevera el PSOE.

En esta línea, incide en que "no es un plan porque no responde a una estrategia pues ni se contaba con realizarlo es, simplemente, una forma de achicar agua y un capacillo de pequeñas obras y compras, algunas obligadas y no incluidas en el presupuesto anual por una evidente falta de previsión".

"Y no es de "impulso", es un querer y no poder por tan escasa consignación presupuestaria, aunque su objetivo sea tapar la boca a la ciudadanía en algunas de sus demandas, las más baratas", subraya la formación socialista.

"Lo cierto es que es un mini plan de impulso que roza el ridículo y donde el mantenimiento tendrá que seguir esperando", apostilla.

Por otra parte, el PSOE entiende que algunos de los gastos previstos se producen por una "mala o nula" gestión de mantenimiento. Es el caso del nuevo ajardinamiento de la plaza de los Alféreces ("más necesitada de plataforma única que de flores nuevas", según la formación socialista), o como ocurre con la plaza de Santa María de la Cabeza (donde "el mal estado de la plaza acumula más de tres años").

Finalmente, lamenta que "el PP tarda años en recuperar los espacios públicos degradados", así como que "a esa mala gestión añade que es un mal administrador del mantenimiento diario de esos espacios", ha sentenciado.