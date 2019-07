La Diputación de Badajoz recurrirá la nueva sentencia de Memoria Histórica

Ep.

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha indicado que la institución recurrirá a "instancias superiores" la nueva sentencia que estima el recurso del Ayuntamiento de Badajoz contra el decreto relativo a las bases para la concesión de subvenciones del Plan Dinamiza Extraordinario para municipios de gran población.

Además, ha añadido que si en ese recurso no se le diera la razón a la diputación pacense entonces él "no tendría ningún problema en asumir un acuerdo que fuera bueno para todos y no perjudicara a nadie".

"Está claro que las sentencias que puedan venir de los juzgados del contencioso administrativo van a venir del mismo tenor literal, porque son los mismos jueces y los jueces no se van a contradecir en sus fundamentos jurídicos", ha señalado Gallardo, quien ha reiterado en todo caso que respeta "absolutamente" las resoluciones judiciales, aunque "otra cosa" es compartirlas.

"No las compartimos, creemos erróneo el fundamento jurídico de la sanción, porque por esa regla de tres cualquier decreto que haga el Gobierno de España, o el gobierno de la Junta de Extremadura o cualquier ayuntamiento que discrimine algo está simple y llanamente siendo una sanción", ha dicho a preguntas de los medios sobre la cuestión tras mantener una reunión este viernes en Mérida con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y la diputación de Cáceres, Rosario Cordero, para tratar asuntos relativos a las tres instituciones.

"Nosotros no coincidimos con ese fundamento jurídico, los asesores jurídicos de la diputación entienden que hay jurisprudencia que dice justamente lo contrario, y por lo tanto lo razonable es hacer lo que estamos haciendo, recurrir a instancias superiores y cuando una instancia superior determine si efectivamente estamos en lo cierto o estamos en lo erróneo pues llegar a un acuerdo", ha sentenciado Gallardo, quien ha considerado que la diputación tiene "la razón" en este asunto.

"Sin lugar a dudas la diputación si no tuviera la razón, que creemos tenerla, pero si no tuviéramos la razón, pues no tendría ningún problema en asumir un acuerdo que fuera bueno para todos y no perjudicara a nadie", ha indicado.

PROVINCIA "LIMPIA DE VESTIGIOS"

En todo caso, ha destacado que desde el punto de vista político "la provincia de Badajoz es una provincia limpia de vestigios", y ha incidido en que desde la diputación pacense "siempre" se ha tenido "un profundo respeto a cualquier tipo de víctimas, sean del bando nacional o sea del bando republicano".

"Lo que nosotros hemos hecho con nuestras políticas dentro del Plan Estratégico de Subvenciones no es discriminar entre víctimas franquistas o republicanas. Lo que hemos hecho es intentar limpiar nuestras calles y plazas de vestigios de aquellos que fueron los verdugos durante 40 años", ha subrayado.

En este sentido, ha incidido en que "hoy en día no hay vestigios en la provincia de Badajoz salvo en Badajoz y en Guadiana", tras lo cual ha recalcado que la diputación pacense "lo único" que ha pretendido es "poner en valor una ley que está en vigor".

"Y serán los jueces los que determinen si efectivamente la aplicamos bien o no. Si la aplicamos bien, pues habremos conseguido el objetivo, y si no desde el punto de vista político también, porque ya no hay vestigios en la provincia de Badajoz", ha concluido.