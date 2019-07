Círculo de Feminismo de Podemos Badajoz, "preocupado" ante pactos de PP y Cs con Vox

El Círculo de Feminismo de Podemos Badajoz ha mostrado su "preocupación" ante los recientes pactos de gobierno de Partido Popular y Ciudadanos "con un partido de extrema derecha que atenta contra los derechos de las mujeres", en alusión a Vox.

Y es que "creemos que, si ya hasta ahora la pasividad del ayuntamiento ha sido total y su compromiso con la igualdad y contra la violencia machista completamente nulo, a partir de ahora su 'tripartito' supondrá un retroceso en todos los avances conseguidos por las mujeres, poniendo en peligro nuestros derechos, nuestra integridad y nuestra seguridad", ha sostenido.

De este modo, considera que "si esto sucede, nos van a tener en frente, y caminando siempre junto al movimiento feminista. Ni un paso atrás", tal y como ha señalado en una nota de prensa.

Además, el Círculo de Feminismo de Podemos Badajoz ha explicado que ha concluido con una "gran participación" su campaña contra las agresiones sexuales y el acoso desarrollada durante la Feria de San Juan de la capital pacense bajo el lema 'Las calles, la noche y la Feria también son nuestras. No acoses, no agredas, no violes'.

Con esta campaña dirigida tanto a las posibles víctimas como a los potenciales agresores, el Círculo de Feminismo ha pretendido que la ciudadanía "se conciencie, se sensibilice y haga suyo el mensaje de que la violencia machista es un problema de toda la sociedad y no exclusivo de las mujeres".

Dicha campaña, según ha explicado, ha consistido en el reparto de dípticos informativos con recomendaciones para hombres y mujeres, así como pegatinas y pulseras con los números donde pueden dirigirse tanto las posibles agredidas como cualquier persona que pueda presenciarlo.

Así pues, al igual que el pasado año, también se ha llamado a adherirse tanto a los bares del centro como a las casetas del ferial, colocando carteles en los que declaran sus locales 'Espacio libre de agresiones machistas y acoso', a la vez que se les ha informado y se han dejado folletos informativos y pegatinas a disposición de sus clientes.

BUENA ACOGIDA EN JÓVENES

Desde el Círculo de Feminismo han querido poner en valor la "buena acogida" que ha tenido la campaña por parte de la ciudadanía de Badajoz, sobre todo de las más jóvenes, y agradecer la colaboración de todos los locales y casetas que se han sumado a esta iniciativa, así como "su compromiso al no permitir actitudes machistas en sus establecimientos".

"El acoso sexual, los abusos verbales o físicos, como comentarios obscenos o tocamientos sin permiso, son tipos de violencia ejercida por hombres contra las mujeres que se repiten sistemáticamente en espacios de ocio, ferias y fiestas amparándose en la masificación y el anonimato", ha recordado la formación morada.

Las mujeres, ha continuado, tienen derecho a disfrutar del ocio, de la noche y de la Feria "sin sentir miedo a caminar solas, sin temer ser acosadas o violadas". "Tenemos derecho a que se respete nuestro espacio vital, nuestra voluntad y nuestro cuerpo, sin excusas", ha insistido.

Por último, el Círculo de Feminismo Podemos Badajoz ha lamentado "profundamente" que el Ayuntamiento de Badajoz "siga mirando hacia otro lado y sin poner un punto de atención a posibles víctimas", "negando la gravedad del problema en un país donde se denuncia una violación cada cinco horas, y sabiendo que la mayoría no denuncia por vergüenza y miedo al estigma social o a no ser creídas", ha sentenciado.