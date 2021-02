La plataforma Respira consigue la certificación internacional 'Powered By Fiware Platform'

La plataforma Respira, el proyecto que nació del Reto IoT 2019 lanzado por la Diputación de Badajoz, ha conseguido esta semana la certificación internacional 'Powered By Fiware Platform'.



Así pues, este colectivo se convierte en la primera de la región en conseguir esta certificación, siendo éste el reconocimiento de más alto nivel que otorga la Fundación Fiware en cuanto a soluciones compatibles con dicho estándar, según informa la Institución provincial pacense en una nota de prensa.



En concreto, Respira es un proyecto de código abierto basado en Fiware, consistente en una plataforma de integración y visualización de datos de calidad medioambiental. Esta plataforma permite integrar información tanto de sensores programables (como las propias estaciones Respira) como de fuentes de datos oficiales como son los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) o la Agencia Europea del Medio Ambiente.



Se trata, además, de una plataforma abierta a la participación ciudadana, ya que cualquier usuario puede dar de alta sus dispositivos e integrar sus datos en la plataforma, que también integra los datos recogidos con la Plataforma Provincial de Gestión Inteligente de Servicios Públicos de la Diputación de Badajoz.



El proyecto Respira se ha ido materializando a lo largo de estos meses de la mano de la empresa PanStamp y del equipo de expertos del centro de innovación Fiware Space. De hecho, esta empresa pacense, con sede en Los Santos de Maimona, ha conseguido la certificación 'Powered By Fiware Platform' para la plataforma Respira, así como que las propias estaciones de medición de calidad del aire están certificadas desde el año pasado como dispositivos 'Fiware-Ready IoT Devices', que significa que tienen compatibilidad total con este estándar europeo de integración y compartición de datos.



Además, estos dispositivos no sólo proporcionan datos de la calidad del aire y medioambientales (NO2, PM2.5, PM10, temperatura, humedad) en abierto, sino que su propio software y hardware es público y está disponible en Github para que cualquier persona pueda crear una estación desde la comodidad de su propia casa, ha explicado la diputación, que destaca que "lo importante y el valor diferencial de este proyecto es que toda la ciudadanía puede formar parte de Respira".



"Todo esto es posible debido al ecosistema de innovación creado a través del proyecto 'Badajoz Es Más-Smart Provincia' y cuya actividad de dinamización e impulso para las empresas y emprendedores lidera el centro Fiware Space", ha remarcado.



Y es que desde este centro, situado en el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura en su sede de Badajoz, se realizan todo tipo de actividades de formación, talleres o mentorización de empresas, que permiten a los emprendedores y a las empresas de la provincia conocer estas nuevas tecnologías relacionadas con el IoT y la gestión inteligente de datos, generar valor añadido a sus proyectos y soluciones y certificarlas dentro del Marketplace de Fiware, consiguiendo un posicionamiento clave en el mercado global actual.



Una de estas actividades fue el Reto IoT 2019, convocatoria abierta en la que se propone buscar soluciones a una problemática de la provincia mediante la tecnología Fiware y cuyo ganador recibe hasta 50.000 euros en recursos para llevarla a cabo, y de la que la empresa PanStamp resultó ganadora con este proyecto Respira.



Por ello, con esta nueva certificación, el proyecto Respira "sigue creciendo paso a paso y consolidándose como un proyecto de referencia a nivel internacional" como plataforma abierta y colaborativa de compartición de datos, y "da un paso más para demostrar que la apuesta por este tipo de estándares puede ayudar y mucho a establecer un marco común de intercambio de datos y un lenguaje único con el que desarrollar las nuevas aplicaciones del Internet del futuro", concluye la Diputación.