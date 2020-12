Google se suma al uso de las VPN

La ciberseguridad es un tema que en los últimos años ha cobrado más relevancia, sobretodo en los últimos meses del 2020 debido al uso masivo de internet con ordenadores para teletrabajar, dejando expuesta información personal y confidencial, la cual es un atractivo para los hackers que viven de robar precisamente todos esos datos.

Una de las formas más efectivas para luchar contra estos ataques cibernéticos es el uso de una VPN, lo que se traduce como un túnel de datos entre servidores con mayor seguridad y privacidad. Tal es la importancia del uso de las VPN que el propio Google ha anunciado que va a ofrecer servicios de VPN a los clientes de su servicio Google One que tengan cuentas con 2 TB.

Esta acción por parte de Google no es nada extraña ya que los VPN se han vuelto muy populares en los últimos modelos de smartphones pues tienen más privacidad en las conexiones y además simulan el acceso desde otro país. Otro dato interesante es que las apps de VPN han incrementado sus descargas en este tipo de terminales de última generación, es el resultado de que los usuarios cada vez son más conscientes de la ciberseguridad y apuestan cada vez más por evitar ceder sus datos a operadoras y tener un extra de protección.

VPN en Google One

El servicio de VPN para Google sólo estará disponible en un principio para los usuarios de Google One, por lo que no se podrá contratar de forma independiente. Según la directiva de Google, este servicio estará incluido dentro de los servicios que ofrece con Google One, el servicio de almacenamiento en la nube para particulares. Hasta ahora, Google One permitía ampliar el espacio de Drive o Google Fotos, también ofrecía copias de seguridad remotas para los dispositivos Android. Con la llegada del VPN Google One aumenta en gran medida sus capacidades.

De esta forma, Google amplía las posibilidades que ofrecían en su servicio de la nube, de tal forma que tras la instalación del VPN se conseguirá más seguridad y privacidad para sus usuarios. La activación de este servicio se realizará desde la propia aplicación de Google One , una vez conectado el VPN toda la información se sincronizará entre el móvil y los centros de destino aprovechando los servidores de Google. La empresa asegura que ofrecerá conexiones cifradas, ocultará la IP real del dispositivo, además protegerá contra ataques y hará más segura la conexión en redes WiFi públicas. Otro dato importante es que Google asegura que no registrará datos de uso, no venderá información y tampoco hará un seguimiento publicitario, lo cual es un punto positivo para este tipo de servicios de seguridad en la red.

Hay que tener en cuenta que la VPN que Google ha anunciado aún no está disponible y solo servirá para usuarios de Android que tengan contratado Google One. No obstante utilizar una VPN sigue siendo una opción muy recomendable para todas aquellas personas preocupadas por la seguridad, privacidad de sus datos y su navegación por internet.

Como suele ser habitual en este tipo de servicios “novedosos”, primero será lanzado en Estados Unidos, para poder testear bien el rendimiento y la satisfacción del usuario. Después de un tiempo de prueba para comprobar que todo funciona correctamente se lanzará a otras zonas. El coste que tendrá el servicio de VPN integrado en Google One será de unos 9,99€ mensuales o 99,99€ anuales aproximadamente, hay que tener en cuenta que son precios orientativos pues suelen ser habituales los cambios en el servicio para mejorarlo y por consiguiente suponer un aumento en el precio final del mismo.

Respecto a los servicios de VPN fuera de Google, existen multitud de ofertas para contratar, lo cierto es que debido al boom del teletrabajo se ha incrementado tanto la contratación de VPN como la oferta del mismo.

Dos de las VPN más utilizadas actualmente en España son NordVPN y CyberGhost. En la comparación entre NordVPN y CyberGhost hecha por la web especialista VPNOverview, si bien CyberGhost es una opción algo más económica, NordVPN gana la comparativa en cuatro categorías: seguridad, privacidad, facilidad de uso y atención al cliente. No obstante, antes de escoger qué VPN contratar, es recomendable analizar a fondo las diferentes opciones para poder encontrar la opción que mejor se adapte a los intereses de cada usuario.