Junta lanza convocatoria ayudas al teletrabajo y emprendimiento digital con 3,5 millones

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la convocatoria de las ayudas de la Junta destinadas a la implantación de soluciones de teletrabajo y emprendimiento digital en el tejido empresarial de la región, que contarán con una dotación presupuestaria de 3.500.000 euros entre este ejercicio de 2020 y los dos siguientes.



Así pues, serán las Pymes y los autónomos extremeños los principales beneficiarios de esta medida que forma parte del programa diseñado por la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta para hacer frente a las consecuencias de la crisis sanitaria, contribuir al mantenimiento de la actividad empresarial y combatir el desempleo.



Las ayudas contemplan una cuantía que alcanzará en todos los casos el 80 por ciento de la inversión subvencionable, con un máximo de 6.000 euros por beneficiario, independientemente del número de servicios que se soliciten.



De igual forma, establece un procedimiento de concesión directa según el cual las ayudas se tramitarán por orden de entrada de las solicitudes, y se concederán según se vayan completando los expedientes hasta agotar el crédito disponible.



Los interesados disponen de un plazo de seis meses para presentar sus solicitudes a contar a partir de este viernes.



La convocatoria, conforme estipulan las bases reguladoras aprobadas a mediados de septiembre, incluye líneas de ayudas diferenciadas para la implantación del teletrabajo y para la promoción del emprendimiento digital, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.



La primera establece dos categorías de servicios subvencionables conectividad y oficina en la nube, en la que incluye modernización de la equipación, y la segunda otras dos, impulso a la implantación digital y ciberseguridad.



En el apartado de la conectividad serán subvencionables los servicios tanto de asistencia técnica para la elaboración de un 'Plan de adecuación particularizado al teletrabajo' como su implantación efectiva en la empresa.



Para el primero de los costes subvencionables se establece una ayuda máxima de 600 euros y para el segundo de 6.000 euros.



OFICINA EN LA NUBE



En cuanto a la Oficina en la Nube, serán servicios subvencionables la suscripción por cada puesto de trabajo, los sistemas de gestión empresarial y de relación con los clientes, así como la infraestructura o la plataforma desde la que hacer funcionar las tecnologías integradas por la empresa, así como la modernización de los equipos tecnológicos, que contarán en todos los casos con subvenciones que no podrán superar los 6.000 euros.



Dentro de esta categoría, se incluye la modernización de equipos TIC en la empresa la convocatoria precisa que se podrán adquirir ordenadores, de sobremesa o portátiles, así como las licencias de software privativo que resulten necesarias, pero no serán subvencionables ni la compra de equipos que se consideran de carácter general como teléfonos o cámaras web, ni la contratación de líneas con las operadoras de telecomunicaciones.



Por su parte, la línea de ayudas al emprendimiento digital contempla otras dos categorías de servicios subvencionables.



La primera se refiere al impulso a la implantación digital al amparo de la cual las empresas podrán acceder a subvención para contratar el apoyo que necesiten a la hora de definir sus planes de viabilidad de proyectos TIC, la implantación de soluciones TIC, ampliar los conocimientos con los adaptarse a las necesidades del mercado que caracterizan a la nueva economía digital, o para participar en campañas de concienciación sobre el uso práctico de las tecnologías.



Cada uno de ellos podrá contar con una cuantía máxima de la ayuda que no podrá exceder los 6.000 euros.



Las ayudas al emprendimiento digital también permiten a pymes y autónomos acceder a servicios con los que garantizar la ciberseguridad de sus sistemas. En concreto se subvenciona con 6.000 euros como máximo tanto la asistencia técnica para la elaboración de un 'Plan de adecuación técnica de ciberseguridad' como el afianzamiento de la ciberseguridad alcanzada.



Se trata de ayudas cofinanciadas al 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).