La empresa extremeña E-terns ofrece un servicio de tanatorio virtual

Ep.



La empresa extremeña E-terns ha creado un servicio gratuito de tanatorio virtual para velar de forma digital a las personas fallecidas ya que "en estos momentos", dada la situación actual de coronavirus, no se puede hacer de otro modo.



"Con esto del Covid-19 vimos que había una necesidad real de velar a las personas que no se pueden velar en estos momentos, y lo que hicimos fue abrir nuestro sistema de tanatorio virtual para que todo aquel particular que quiera, pueda crear sus 'eternos', que es como llamamos a las personas fallecidas, y los puedan velar en nuestro sistema", ha explicado el CEO de E-Terns, Luis Alberto Guijarro.



Así, según ha detallado en declaraciones a Europa Press Televisión, quien quiera velar de forma virtual a un familiar fallecido, tiene que entrar en e-terns.es y ahí puede crear a su eterno escribiendo una biografía, subir fotografías y también establecer los parámetros de privacidad, es decir, si es un canal de velatorio público o privado.



"El proceso es, al final, crear a esa persona y hacer una biografía para recordarlo y compartirlo con la red de amigos o familiares directos para que esas personas, que tienen realmente la necesidad de dejar esas condolencia, puedan hacerlo", ha destacado Guijarro al tiempo que ha añadido que sirve también para que "los familiares directos después puedan ver este libro de condolencias y todas las muestras de cariño de sus compañeros y amigos".



Del mismo modo, el CEO de E-terns ha apuntado que este servicio lo han abierto "indefinidamente" y que es "global", así como que están viendo un "incremento grande de personas que están velando a sus eternos" y que son "no solo" de España sino "también en Francia, en Brasil, en otros lugares".



A este respecto, ha señalado que el sistema era para profesionales, gestión de ayuntamientos, para cementerios o tanatorios, pero al abrirlo a particulares ha "entrado mucha gente" y "ahora mismo hay unos 200.000" difuntos velándose en el mismo. "Al ser un servicio gratuito nos llena de bastante orgullo poder solucionar esa necesidad a las personas", ha remarcado.



Finalmente, Guijarro ha indicado que también ofrecen la posibilidad a los familiares del difunto de adquirir o descargarse un "libro eterno 3D" que pueden "tener eternamente" ya que en el mismo ponen un código QR y una foto del fallecido.