¿Qué tener en cuenta al escoger una bicicleta spinning Cecotec?

Dentro de las marcas que existen en estos momentos y que pudieran ser de interés, sin duda alguna comprar una bicicleta spinning Cecotec es una decisión inteligente. La firma valenciana dispone de un catálogo nutrido de modelos de bicicletas de spinning y su relación calidad - precio la convierten en una alternativa interesante, más económica, incluso de mayor calidad, con la satisfacción adicional de estar apoyando a un fabricante íntegramente español.

Pero comprar una bicicleta de spinning no es algo que se deba hacer a la ligera, incluso cuando se tiene una marca de calidad como referencia clara. Muchos factores intervienen y merece la pena considerarlos, ya que estos influyen en el precio y en la satisfacción de uso.

Peso y comodidad

Lo primero que se debe valorar, antes de entrar en un panorama más técnico, es que la bicicleta resista con el peso y la altura de la persona que la vaya a utilizar. De cualquier manera, las bicicletas spinning se ajustan a la altura de las personas -de no hacerlo, sería una bicicleta estática-, pero el factor del peso será preponderante para la comodidad.

Volante de inercia

Sabido lo anterior es momento de analizar el volante de inercia, que es la gran rueda que se mueve cuando se pedalea en una bicicleta spinning. No importa tanto su material o sus dimensiones, como sí importa su peso. Mientras más pesado sea el volante de inercia de estas bicicletas, mejor será la experiencia.

Eso es así porque mientras más peso mayor estabilidad y mayor suavidad en el pedaleo, lo que permite una experiencia similar a una bicicleta de ruta, permite pedalear de pie, aumentar gradualmente la intensidad y, también, evitar lesiones. Por tanto, el peso mínimo que se debe considerar es de un volante de inercia de 16 kilogramos.

Transmisión

Hay dos tipos de transmisión en una bicicleta de spinning: de cadena y de correa. Las de transmisión de cadena son mucho más baratas, pero también son más ruidosas, así como también necesitan de un mantenimiento periódico -que consiste más que nada en engrase-. En cambio, las de transmisión de correa son absolutamente silenciosas -algo que se agradecerá si se utilizarán dentro de casa, a la vez que son las que siempre están en entornos profesionales o centros de entrenamiento-, no requieren mantenimiento alguno, duran bastante, pero su precio es sensiblemente mayor a las de cadena. Analizar las ventajas y desventajas de cada una de ellas ayudará a decidirse convenientemente.

Material de fabricación de la bicicleta de spinning

Algunas bicicletas de spinning baratas parecen estar fabricadas en plástico, pero no es así. La estructura y el armazón son metálicos, y algunos accesorios sí utilizan plástico o goma para brindar un diseño atractivo y ser baratas al mismo tiempo.

Sin embargo, saliendo de esa salvedad, hay dos materiales principales en los que se encontrarán las buenas bicicletas de spinning: acero y aluminio. El primero es mucho más barato que el segundo, pero tiene la desventaja de ser muy pesado -aunque también resiste pesos y presiones mayores-. Las bicicletas de spinning fabricadas en aluminio no solo son ligeras y atractivas, sino que añaden el hecho de poder ser plegables -no ocurre en todos los modelos- lo que permite guardarlas mejor cuando no se están utilizando.

Muchos factores intervienen en la elección de una bicicleta de spinning correcta dentro de la nutrida oferta de Cecotec. La decisión siempre estará enmarcada en el equilibrio existente entre un precio que se ajuste al presupuesto y en la satisfacción que se consiga al combinar la mayoría de las bondades que cada uno de los modelos tiene para ofrecer.