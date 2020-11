¿Cuál es el instrumento más difícil de ejecutar?

En el mundo de la música cada intérprete elige su propio instrumento y lo defenderá en cuestiones de calidad y dificultad. En este sentido, calibrar lo complejo que puede llegar a ser ejecutar correctamente determinado instrumento musical, siempre será una cuestión de gusto y voluntad, aunque existe un acuerdo tácito en elegir, al menos, los 5 instrumentos más complicados.

La forma de tocar cada instrumento variará en función de cómo producen los sonidos. La clasificación más exacta fue la que desarrollaron los musicólogos Curts Sanchs y Erich M. Von Hornbostel. Según estos existían cuatro grupos bien diferenciados; los cordófonos (vibración de cuerdas), como la guitarra, los aerófonos (gracias a una columna por donde se hace pasar aire), como la flauta, los idiófonos (el sonido se produce dentro de ellos mismos), como el piano y los membranófonos (se produce dentro de ellos mismos, pero mediante una membrana que rodea el cuerpo que resuena), como la batería.

Los 5 instrumentos más difíciles de tocar y sus mejores intérpretes

Hay que insistir, por otro lado, en la calidad de la ejecución y en la complejidad de la obra. Con estas dos particularidades, cada instrumento puede aumentar en dificultad o disminuirla. Así mismo, otro elemento de importancia que recae sobre el mismo instrumento es su afinación. En este sentido, los idiófonos tienen una afinación preestablecida, mientras que los cordófonos obligan al músico o intérprete a tener un buen oído con el que afinarlo.

En cualquier caso y como se decía al principio de este artículo, existe un acuerdo más o menos aceptado por la comunidad de músicos en considerar a estos cinco instrumentos como los más difíciles de dominar.

La batería

El instrumento de percusión por excelencia conlleva la dificultad de estar formado por varios tambores, platillos y un bombo. El uso de las baquetas para hacerlo sonar también es obligado. Para agrupar en sonidos melódicos todas estas piezas es necesario poseer un alto grado de técnica y sentido del ritmo. Algo que solo se consigue con muchas horas de prácticas. La revista Rolling Stone considera a John Bonham del grupo rock Led Zeppelin como el mejor del baterista mundo.

La gaita

Este instrumento aerófono está formado por un tubo que se encuentra perforado, posee una lengüeta en el interior de un odre donde se acumula y conserva aire. Su dificultad radica, principalmente, en el requerimiento de una interpretación perfecta desde el comienzo para sacarle el sonido adecuado. Es un instrumento típico de Escocia y de algunas zonas en el norte de España. Astolfo Romero es el que más relevancia tiene con este instrumento, considerado por a comunidad de expertos como el gaitero más completo.

El oboe

En este otro instrumento aerófono se concretan las características del viento y de la madera. Consiste en un artilugio de taladro cónico que logra emitir ese sonido tan característico gracias a la vibración que se produce por su lengüeta doble. Es uno de los instrumentos más antiguos, y ha sido utilizado por distintas civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Es tan complicado por el uso correcto de sus cañas y por la acción de pasar de las notas altas a las bajas. No existe un acuerdo general para declarar claramente quien fue el mejor oboísta de la historia, en la actualidad Yusef Lateef es, posiblemente, el mejor considerado por la crítica y por el público.

El piano

En este caso se trata de un aparato que combina teclado y cuerdas. En su interior, en la llamada caja de resonancia, es donde se lleva a cabo la percusión de las cuerdas de acero con unos macillos de fieltro que son los que producen el sonido. El piano no es solo un instrumento complicado, también es de los más caros, por lo que no está al alcance de cualquier bolsillo ser un músico de piano. En cualquier caso, también se hace necesaria una técnica muy depurada y gran sentido del ritmo, que además debe ser con ambas manos para que llegue a sonar bien. En cuanto al mejor pianista del mundo parece que no hay duda alguna, se trataría de Sergei Rachmaninov.

El violín

Se le supone a este instrumento la máxima dificultad en ejecución para que pueda llegar a desarrollar la mejor parte de su capacidad sonora. Se trata de un aparato de cuerda frotada, es decir, va a necesitar un arco para arrancar el sonido. Es muy difícil de tocar, en buena medida por la dificultad que representa el uso correcto del arco, que debe aplicarse siempre en el tono exacto. Por otro lado, el instrumentista debe disponer los dedos justo en la forma y lugar correctos. Se dice que para tocar bien el violín se debe poseer talento, además de mucha práctica para lograr que el violín produzca ese sonido armónico tan atractivo. Al igual que no hay duda con respecto a Rachmaninov, también hay unanimidad en declarar al virtuosismo de Nicolo Paganini como el más importante y valorado de la historia.