Parches adelgazantes: qué son y cuál es su eficacia

El uso del parche no dificulta los movimientos, no genera molestias, y no interfiere con los hábitos normales de higiene. Con él, no solo te puedes lavar, sino también nadar en la piscina: gracias a su color carne, lo más cercano posible al tono natural de la piel, es prácticamente invisible cuando está sobre tu cuerpo.

Modelar el cuerpo mediante transdermia no implica cambio alguno en la forma de vestir, ni renunciar a lencería bonita o vestidos ajustados. Puedes llevar cualquier ropa con el parche: incluso una tela fina o translúcida no delatará su presencia en tu cuerpo. Además, a diferencia de las cremas, geles y ungüentos, no deja rastros de grasa, humedad o aceite, no mancha los tejidos y no estropea las prendas de vestir.