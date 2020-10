Los contenedores de basura son importantes en la preservación ambiental

Verde, para vidrio. En este recipiente se colocan botellas, espejos y cristales rotos y demás objetos de vidrio; la porcelana y cerámica no entran en esta clasificación. Siempre hay que tener cuidado en retirar las tapas de metal o plástico de las botellas para garantizar un reciclaje efectivo.

Gris, para basura doméstica y otra no clasificada. En estos recipientes se descargan diversos materiales que se usan en el hogar que no están agrupados en las anteriores categorías; y cuando no hay depósito de color naranja, también se puede usar para desechar residuos orgánicos.