Dale un toque más natural a la decoración de tu vivienda de la mano de Be.Green

El uso de plantas y elementos naturales como instrumento ornamental es algo que viene haciendo el ser humano desde hace siglos, por lo que no debe sorprendernos que ahora sea tendencia esta práctica.

Sin embargo, sí es reseñable que se esté apostando por esta vía, porque se trata de una fórmula que pretende devolvernos ese contacto directo con la naturaleza. En la actualidad una gran parte de la población vive en ambientes urbanos, de modo que no puede disfrutar en su día a día de los espacios naturales.

En las áreas rurales, por ejemplo, este contacto con la naturaleza sí es más directo, y eso se ve en condicionantes como las propias viviendas, muchas de ellas con acceso a huertos domésticos, a jardines y, en definitiva, a áreas más respirables y más agradables desde un punto de vista ambiental.

La utilización de plantas para decorar espacios interiores es una apuesta muy interesante debido a los múltiples beneficios que esto conlleva. Os ofrecemos algunos datos relevantes de la mano de Be.green: Tienda de plantas online, una empresa enfocada en la venta de plantas y que se dedica a la decoración del hogar cuidando los detalles del diseño, combinando plantas y macetas para crear así espacios verdes, agradables y con mucha vida dentro de la casa.

¿Cómo son generalmente las plantas de interior?

Las plantas de interior, que normalmente tienen una función decorativa más que de aprovechamiento para frutos, suelen ser especies originarias de climas tropicales, cálidos y húmedos.

Provienen de estas latitudes porque crecen de manera natural a la sombra, o por el contrario, están mucho tiempo al sol. En los climas tropicales, debido a la enorme frondosidad y cantidad de plantas, algo que se da gracias a la elevada caída de precipitaciones, las especies tienen que competir por la luz y muchas de ellas se adaptan a vivir sin grandes necesidades de luz.

En otras ocasiones, como ocurre con la familia de las suculentas, se trata de plantas que tienen pocas necesidades de agua. De hecho, las suculentas, como los cactus o el aloe vera, tienen la capacidad de almacenar agua en su interior. De este modo, vemos que las plantas de interior suelen requerir pocos cuidados, son muy resistentes a condiciones adversas y ofrecen gran durabilidad.

A la hora de adquirir especies de este tipo, y en Be.Green se pueden Comprar plantas a gusto del consumidor, es importante conocer cuáles son las demandas específicas de cada especie. Este portal ofrece información detallada de las necesidades de humedad, riego y luz necesaria, así como consejos y recomendaciones referentes a su convivencia con mascotas, el tipo de maceta más adecuado y la altura que pueden alcanzar.

¿Qué ventajas se asocian a la presencia de plantas en ambientes interiores?

La apuesta por una decoración con plantas va más allá de conseguir un ambiente interior más agradable estéticamente, ya que el uso de elementos vegetales va de la mano de crear una atmósfera más saludable.

Las plantas son seres vivos autótrofos, es decir, se nutren gracias al proceso de fotosíntesis que consiste en absorber el dióxido de carbono y transformar este gas en oxígeno. Los seres humanos, heterótrofos, hacemos justo lo contrario, respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. La presencia de plantas en el interior mejoran el ambiente.

Pero no solo eso, sino que ofrecen mejores condiciones de humedad. En espacios que suelen resecarse con facilidad, como aquellos en los que actúan de manera muy constante los aparatos de aire acondicionado, la presencia de plantas ayuda a reducir la temperatura ambiente y acabar con partículas de polvo. La traducción práctica es respirar un aire más limpio y evitar problemas de tos.

Si nos adentramos en el concepto de productividad, las plantas de interior también ganan enteros. Su presencia tiene un factor relajante, lo que induce a reducir problemas de estrés y ansiedad. Además, no hay que perder de vista su capacidad para mejorar la autoestima en personas con depresión.

Como las mascotas, la presencia de plantas obliga a tener cuidado sobre ellas y brinda un propósito. Regarlas, abonarlas, ver cómo crecen y florecen es de gran utilidad para actuar frente a procesos depresivos.

¿Qué parámetros hay que controlar para integrar plantas de interior en la decoración?

Los beneficios del uso de plantas de interior como recurso educativo van más allá de la propia salud tanto ambiental como física de quienes habitan esos espacios. Pero no cabe duda de que, para sacar el máximo partido posible a estos elementos naturales, hay que elegir a conciencia las especies que mejor se adapten a las condiciones ambientales.

La luz y la temperatura son claves. Si bien es cierto que las demandas hídrica y lumínica de muchas plantas de interior son muy reducidas, es imprescindible conocer estos parámetros. La luz ha de ser, en la mayoría de casos, indirecta, y cuanta más luz, mejor, siempre que sea natural.

La temperatura óptima suele rondar entre los 20 y los 25 grados centígrados. Es aconsejable también que no haya cambios bruscos en el ambiente y que esos valores se alcancen de manera natural, sin necesidad de usar aparatos de climatización. No obstante, su uso no es peligroso siempre que no incida de manera directa sobre las plantas, pues estas son muy resistentes.