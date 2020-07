Espiar a tus hijos no es la solución ante los riesgos digitales

Conozcamos más acerca de ellas aquí.

El mundo vive en plena era digital, donde la información de todos está unida por un hilo digital. Los lazos con amigos y familiares, historiales médicos, reportes escolares y demás comunicaciones son mediadas a través de la tecnología: redes sociales, aplicaciones, mensajería instantánea y más. Los niños y jóvenes están expuestos constantemente al bombardeo de información acerca de lo divertido que puede ser pertenecer a las comunidades virtuales de redes sociales. Al mismo tiempo, parece que hay una carrera contra el tiempo para crear una nueva red social cada día. Esto hace que no bien se conozca bien cómo manejar y entrar a una de ellas, inmediatamente surge una nueva que conlleva su propia carga de nuevos peligros.

Como es fácil imaginarse, los depredadores virtuales usan esas redes sociales aparentemente inofensivas para acercarse a los niños y jóvenes para vulnerar su inocencia e incluso su integridad física. Es imposible para ningún padre o madre estar las 24 horas con sus hijos como para conocer cada uno de los movimientos que estos dan durante el día. Una aplicación espía es vital para protegerlos o prevenir un futuro ataque, además poder echar mano del agresor y llevarlo ante la justicia. Así, una app que le permita a los padres conocer la procedencia de mensajes y fotos que intercambian sus hijos, así como también, saber con qué tipo de personas tienen contacto y qué tipo de mensajes comparten y cuáles archivos son los que usualmente se intercambian, siempre será de gran ayuda.

Riesgos digitales más comunes que enfrentan los niños y jóvenes

Los niños y jóvenes de hoy son nativos digitales que poseen una habilidad casi innata para saber cómo funcionan y se desempeñan tanto las aplicaciones como las redes sociales y los programas de ordenador. Esto hace que a los adultos que no nacieron durante el boom de la era digital les lleven una considerable ventaja. Ventaja que sólo se vuelve en contra de esos niños cuando se encuentran a merced de personas inescrupulosas que usualmente pululan en todos los rincones en la red.

¿La mejor alternativa? Sin dudas, mSpy.

mSpy es una aplicación que se centra en el control parental específicamente. Esto quiere decir que esta aplicación le ofrece servicios para conocer, monitorizar, bloquear y mantenerle infirmado de los movimientos virtuales y reales de sus hijos.

Una de las principales ventajas de mSpy es su facilidad de uso: una vez instalada la aplicación en el dispositivo emisor, ésta tendrá acceso al dispositivo que se convierte en objeto de monitoreo. Así, usted podrá tener acceso a:

las redes sociales a las que sus hijos estén adscritos.

las conversaciones vía chats, Messenger, grupos de whatsapp y más.

información acerca de los lugares que sus hijos frecuentan cuando no están con usted, gracias a la ubicación por GPS (geolocalización) que usted también puede conocer.

La aplicación Mspy también puede ser usada para monitorizar páginas web e inicios de sesión de correos electrónicos desde una computadora. El programa cuenta con funciones y servicios que les permiten a los padres estar tranquilos, sabiendo dónde, con quién y qué están haciendo sus hijos en su ausencia. Otra de las ventajas de mSpy es que su interface es muy amigable en comparación con programas más complejos que pueden resultar confusos y generar frustración en el usuario. Además, es compatible con los sistemas Android, MAC OS, iOS y Windows. Y lo mejor es que no requiere una instalación difícil: en tan sólo 5 minutos usted habrá instalado una aplicación rápida y efectiva para ejercer control parental. Sin mayor contratiempo.

Todos los padres desean que sus hijos estén protegidos ante los peligros que la sociedad virtual y real tiene para ofrecer. Maleantes, estafadores, depredadores sexuales, pervertidos y muchas más amenazas habitan en los confines del mundo 2.0 y es deber de los padres mantener a raya a estos individuos y así resguardar su bien más preciado, sus hijos. Una aplicación de fácil instalación, rápida, con buenas opciones y completamente accesible es una gran alternativa para la seguridad de los seres queridos.

Las ventajas del uso de una app de monitoreo en casos de ciberacoso y sexting

“El conocimiento es poder” esa es una frase muy acertada, puesto que, en el ámbito digital, será necesario para proteger a los seres queridos. Mientras los padres conozcan más a fondo las amenazas presentes, tendrán mayor capacidad de mitigarlas. Por ello, no solo basta de tener a la mano la herramienta mSpy, sino que deberás manejar conceptos como “sexting” o “ciberbullying”, que también es conocido como ciberacoso en países de habla hispana. ¿Qué son? ¿cómo puedo prevenir que mi hijo/a sea victima? veamos a fondo todo el tema.

¿Qué es sexting y cómo evitarlo?

En la adolescencia, la exploración de la sexualidad es un factor común, inicia el proceso de cambio en el sistema hormonal, tanto en el caso del cuerpo masculino como en el femenino. Esto puede llevar, aunado a la euforia o rebeldía propias de la edad a hacer cosas de las cuales muchos jóvenes se arrepienten. Entre ellas, una práctica que se encuentra en pleno auge durante los últimos años, el llamado “sexting” a través de redes sociales o plataformas de mensajería.

Esta práctica consiste en el envío y recepción de material sexual (fotos y videos), tomadas por la propia persona dueña del smartphone. Es más habitual y dañina de lo que muchos padres creen y si no se habla rápidamente con los hijos, el problema puede empeorar.

Dichos problemas surgen cuando se trata del envió de contenido de índole sexual por un menor de edad (nuestros hijos e hijas) y quien las recibe es un acechador, o acosador de la red. ¿Cómo sucede esto? pues a través del engaño, ya que mayormente los usuarios malintencionados se crean perfiles falsos, haciéndose pasar por otro adolescente.

De esta manera, obtienen fotografías de los menores de edad, y luego las venden en la Deep Web o sitios clandestinos. En situaciones más graves, las revelan en las propias redes, distribuyendolas o usándolas para extorsionar a la víctima. Es ahí donde los padres deben intervenir para la prevención, no solo con herramientas de control parental, sino también mejorando la comunicación entre cada miembro de la familia.

Tanto el ciberacoso como el sexting se producen en redes sociales

¿Qué es el ciberbullying y sexting? Desde que hemos iniciado este articulo hemos mencionado estos dos términos, saber que es el ciberbullying y el sexting es vital para determinar si nuestros hijos están en peligro o no. Son que se usan dentro del mismo ámbito (amenazas en plataformas digitales) pero que no tienen exactamente el mismo significado.

El ciberacoso se refiere a molestar o acosar a una persona o grupo de personas a través de los medios digitales. Puede incluirse mensajes de odio, amenazas, chantajes, y sobre todo el envío de mensajes muy constantemente (al punto de ser exagerado). No solo nuestros hijos e hijas pueden ser víctima, sino también personas adultas. Eso sí, este tipo de prácticas no siempre tiene connotación sexual, tal como si sucede en el sexting. Es importante saber reconocer cada caso para su prevención.

Ambos casos son considerados delitos penales, poco a poco más países se han sumado añadiendo un marco legal que castigue a quienes efectúen este tipo de acciones. El infractor puede pagar con prisión por periodos de 6 meses hasta 2 años. En caso de que la víctima sea menor de edad, la condena suele ser aún mayor.

Para reportar cualquier caso no es necesario muchísima evidencia, pero el problema reside en que los acosadores juegan con el miedo de las victimas (que son en gran parte menores de edad). Por lo tanto, puede que quede de parte de los padres asistirles usando alternativas que además de recolectar pruebas, permitan tener una mejor visualización de lo acontecido. mSpy una vez más se perfila como buena opción para ello.

Riesgos que existen al sufrir de ciberacoso

Como toda acción tiene su consecuencia en la vida, de igual manera si alguien es victima de ciberacoso tendrá repercusiones a nivel psicológico. Los expertos afirman que una vez que este tipo de consecuencias pueden ser diferentes en cada niño o niña. Sin embargo, también se han podido generalizar, y es por eso que debes ver la lista de los riesgos del ciberbullying que presentamos a continuación:

· Problemas o dificultad para relacionarse con los demás.

· Fobia social y baja autoestima.

· En casos graves, la víctima puede sufrir de estados depresivos.

· Falta de concentración y bajo rendimiento académico.

Es probable que los padres no sepan reconocer si su hijo es parte de esta problemática. Lo peor del caso es que los ataques a través del ciberacoso son constantes, dado a que la era digital es de doble filo: permite comunicación abierta las 24 horas. Por lo tanto, en la gran mayoría de los casos el acosador (o acosadores) se comunican a diario con la otra persona.

¿Cuáles son las medidas de prevención del ciberbullying y el sexting que puedes aplicar?

Una buena comunicación permitirá que el niño o niña no entregue datos de importancia a extraños, y que, además, conozca los riesgos de las redes sociales. Si bien, espiarlos no es la única solución, con mSpy no necesariamente tendrás que hacerlo, sino que la app con su opción de geo-limites, te indicará si ha traspasado alguno que haya sido previamente establecido. Por ejemplo, supongamos que tu hijo o hija, salen de la escuela y algún extraño en las redes sociales le incita a verse a solas con ellos ¿Qué harías? como mencionamos, muchos padres no se percatan al 100% de lo que hacen sus hijos.

Recordemos que el sexting puede ocurrir en cualquier situación, aunque no aparente ser peligroso, sí que lo es. Muchas veces ocurre cuando menos lo esperamos. Algunas de las medidas prevención del ciberbullying y el sexting son:

· Evitar que tus hijos/as utilicen el smartphone o el ordenador en horas nocturnas y sin supervisión.

· Conocer su círculo de amistades, y determinar si son de su misma edad.

· Hablarle sobre los peligros presentes en el internet, redes sociales y plataformas online.

· Utilizar una herramienta de control parental, que no implique violar su privacidad ya que primero se le notificará de su uso.

· Indicarle estrictamente que no envíe fotos a ningún extraño o amigo/a ¡Así comienza el sexting!

Desde la web de Detectivesprive recomiendan complementar dichos consejos con el uso de aplicaciones de control parental. La combinación será perfecta para mantener los niveles más altos de seguridad para nuestros hijos. Es una buena manera de evitar problemas y estar tranquilos.

En cuanto al ciberacoso, existen varios programas educativos que han sido implementados en escuelas y colegios de Europa y América, como, por ejemplo. el proyecto ZERO o KiVa, los cuales van dirigidos a orientar al profesorado para poder solventar rápidamente estas situaciones. Ambos tienen base en el hecho de recompensar los comportamientos positivos de los alumnos, y gracias a ello se ha logrado en buena parte de los países, la reducción de las incidencias por este fenómeno social.

Esperamos que con esta información hayas podido sacar tus propias conclusiones acerca del ciberacoso, consecuencias, prevención y, sobre todo, las razones por las cuales una buena aplicación de monitoreo podría ser de gran ayuda. Recuerda que desde el día 1, debes indicarle a tu hijo o hija, que usarás este tipo de programas. De lo contrario estarías violando su privacidad.