Cómo se encuentra la actualidad deportiva en Argentina

Como todos sabemos, la pandemia por el Covid-19 detuvo todos los eventos masivos y competitivos en el país. La actualidad deportiva en Argentina se ve claramente afectada por el riesgo al contagio y la cuarentena que comenzó el 20 de marzo y aún sigue vigente, sobre todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde está la mayoría de los casos.

En este sentido, un claro ejemplo es lo que sucede en la actualidad deportiva en Argentina con el posible regreso del fútbol, ya que nadie sabe certeramente en qué momento podría volver a rodar la pelota. Algunos dirigentes son optimistas y creen que podría darse a fines de septiembre, pero todavía quedan muchos días por delante para tener algo cercano a una definición.

Sin embargo, el fútbol no es el único deporte que que está parado. El resto de las disciplinas también se encuentran sin competencia. El rugby no se disputa desde marzo y todo parece indicar que la incertidumbre va a continuar debido a que es un deporte de mucho contacto físico. De hecho, los Jaguares no competirán en el Super Rugby 2021 y quedarán afuera de un torneo donde juegan los mejores del mundo.

Desde la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) anunciaron que se suspende la Liga Nacional que se estaba llevando a cabo y no volverá la competencia hasta el año que viene.

Muchos dirigentes de estos deportes están analizando los protocolos para que, por lo menos, los jugadores puedan volver a entrenar lo antes posible. Existen muchas discusiones y cuestionamientos sobre qué podría ser más o menos riesgoso.

Gran noticia para los deportistas olímpicos

Como dijimos anteriormente, la actualidad deportiva en Argentina está detenida pero, luego de varios pedidos, los deportistas olímpicos podrán volver a entrenarse para los Juegos de Tokio 2021.

El titular del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Werthein, se reunió con Matías Lammens (Ministro de Turismo y Deportes de la Nación) y distintas personas involucradas para armar un protocolo y que se pueda volver a los entrenamientos en cada disciplina. Esta medida es para los deportistas que ya están clasificados o tienen posibilidades de participar en los JJOO de Tokio.

La novedad generó un gran alivio en los atletas porque se encontraban entrenando en sus casas y sentían que daban ventaja o quizá no llegaban del mejor modo físico para el año que viene.

La nadadora Delfina Pignatiello, una de las máximas promesas del deporte argentino, estuvo dentro del grupo que llevó a cabo las protestas para poder practicar dentro de una pileta porque estuvo tres meses sin tocar el agua. Lo logró y ahora volvió a renacer su deseo de ganar una medalla en Tokio.

El hockey también vuelve a las prácticas

Las Leonas y Los Leones (seleccionados femenino y masculino de hockey) se alegraron con esta gran noticia en la actualidad deportiva en Argentina porque desde el gobierno nacional les dieron el visto bueno al protocolo sanitario que presentó la Confederación Argentina y volverán a los entrenamientos de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

La idea es que ambos equipos realicen las prácticas en el Cenard, cada uno por su lado. Por su parte, Los Leones comienzan esta semana y las chicas aún no definieron qué día será el regreso, pero con el entusiasmo existente no lo demorarán mucho más.

Ambas selecciones no disputan una competencia desde principios marzo, cuando participaron de la Pro League. Ahora deberán ponerse a punto para lograr el gran objetivo de competir en Tokio y seguir soñando con el oro olímpico