Cómo se regulan los juegos de azar en todo el mundo

Una visión global de la regulación de los juegos de azar

Si bien la mayoría de los países cuentan con una reglamentación oficial de los juegos de azar en línea, sólo unos pocos países regulan los juegos de azar codificados, entre ellos el Reino Unido, Italia, los Países Bajos, Grecia, Polonia y Bélgica.

En muchos países, Bitcoin no se considera un medio de pago legal según las directivas existentes y, por lo tanto, no debería utilizarse en los juegos de azar. Es evidente que en varios países se necesita una mayor claridad sobre este punto. Japón es quizás el ejemplo más notable, donde la industria del juego supera a la de Nevada en más de 4.000 millones de dólares y se estima en 15.800 millones de dólares.

Los diez primeros países en cuanto a pérdidas por apuestas

En el Reino Unido, muchas plataformas de apuestas online y proveedores de servicios aceptan la encriptación. Algunas de estas plataformas ofrecen sus servicios en toda Europa. Los proveedores de servicios basados en la encriptación deben cumplir con las leyes de juego del Reino Unido. Allí, las apuestas deportivas son una actividad muy popular, que se ha convertido en una industria de 700 millones de libras. También hay varios sitios de apuestas deportivas encriptadas disponibles en línea.

Aunque la Comisión de Juego del Reino Unido autoriza los juegos de Bitcoin, también ha publicado una notificación en su sitio web contra los proveedores de servicios no fiables. Se aconseja a los usuarios que "tengan cuidado al usar Bitcoin debido a los riesgos que conlleva".

Sin embargo, no se pueden pasar por alto los beneficios que la encriptación aporta a los jugadores. Bitcoin ofrece cierto grado de privacidad, pero no de anonimato. No se transmite ninguna información personal durante una transacción de Bitcoin, pero una persona que intente convertir BTC en fiat debe ser identificada en la mayoría de los países a través de los procedimientos Conozca a su cliente (KYC) y Anti Lavado de Dinero (AML).

Por otra parte, las monedas confidenciales como el Monero (XMR) y el Zcash (ZEC) ofrecen a sus usuarios una mayor protección de la identidad y, aunque son menos aceptadas que el Bitcoins, se sabe que son un obstáculo para la capacidad de investigación de las fuerzas del orden. Joseph Hugh cree que unas normas de encriptación más estrictas ayudarán a los que utilizan la moneda digital con fines legales:

"Es el deber de todos los gobiernos tratar de regular todas las actividades financieras de sus ciudadanos y nadie puede culparlos, excepto los que están en la sombra y el gris. Creo firmemente que todos los lugares están aquí para quedarse porque las fronteras de los países no pueden impedir que las personas lleguen allí a largo plazo".

A pesar de los numerosos problemas reglamentarios y técnicos que plantea la adopción satisfactoria en los casinos, la industria mundial de los juegos de azar apoya cada vez más la codificación. Los casinos en línea e incluso los conocidos establecimientos de Las Vegas están empezando a aceptar Bitcoins y otros criptos, una tendencia que se espera que continúe en el futuro.

Centrarse en las estrictas regulaciones japonesas, un ejemplo a seguir...

La Cámara de Representantes del Japón ha aprobado recientemente nuevos reglamentos sobre los bienes criptográficos que afectan a las bolsas de valores y a los custodios: la Ley de servicios de pago y la Ley de comercio e instrumentos financieros. Sin embargo, la industria del juego del país sigue estando sujeta a una estricta regulación.

"Japón tiene reglas muy estrictas para los juegos de azar y lo mismo ocurre con las apuestas codificadas", dijo al Cointelegraph Joseph D. Hugh, director financiero de la plataforma internacional de apuestas criptocompetitivas Jukebucks, añadiendo :

"Aunque es muy difícil restringir a los jugadores, el gobierno monitorea cuidadosamente las transacciones criptográficas desde Japón usando los impuestos como excusa.

Sin embargo, Japón aprobó una ley federal en julio de 2018 que permite los casinos físicos en el país: "Japón está abriendo su licencia de casino fuera de línea a los principales jugadores después de las Olimpiadas del próximo año", dijo Hugh. "No está claro quién recibirá las licencias para Tokio, Osaka, Okinawa y Hokkaido. Creemos que los casinos en línea sólo seguirán cuando los casinos fuera de línea comiencen a operar.

La aprobación de las "estaciones integradas" por parte del Japón todavía no ha sido sentida por la industria de la criptografía. Una estación integrada es un completo complejo de entretenimiento que incluye casinos, centros comerciales, teatros, hoteles y parques temáticos. Si bien el Primer Ministro Shinzo Abe introdujo esa legislación favorable al casino como parte de su estrategia de crecimiento mundial, el Japón no ha sido tan partidario de las apuestas criptocompetitivas.

El juego en Japón

El juego criptográfico en Japón no está tan extendido como se podría pensar, ya que el país ya ha implementado una regulación criptográfica, que podría deberse al colapso de Mt Gox, una bolsa de valores japonesa fallida en 2014.

A principios de 2019, la red de bloqueo de la cadena Tron, que pretende construir la infraestructura para una Internet verdaderamente descentralizada, bloqueó las aplicaciones de juego en su almacén descentralizado de aplicaciones (en todas partes) en el Japón bajo la presión de los reguladores japoneses.

Tron, bloqueando proactivamente el acceso a algunos dapps, hizo que el jefe de la Oficina de Tecnología de Tron y el cofundador de Tron, Lucien Chen, dejara el equipo. Citó la incoherencia entre el deseo de Tron de descentralizarse y sus acciones, que según Chen son más inherentes a las de una entidad centralizada.

¿Cómo funcionan los juegos criptográficos?

El juego en cadena, en su mayor parte, se lleva a cabo de dos maneras: en cadena y fuera de cadena. Los juegos de azar codificados fuera de las cadenas implican que los casinos físicos y en línea aceptan moneda codificada, principalmente Bitcoin (BTC), como método para depositar dinero en una cuenta de casino en Internet.

Estos establecimientos suelen utilizar un depósito de terceros, como BitPay, para convertir Bitcoins u otra moneda criptográfica en moneda local. Sin embargo, hay casinos en línea que sólo funcionan sin fiat y pagan en Bitcoins. Los juegos de azar en línea se llevan a cabo en una cadena de bloques mediante contratos inteligentes que incluyen una aplicación descentralizada (Dapp), cuyo código base se ejecuta en una red de cadenas de bloques en lugar de los servidores centralizados tradicionales.

Es mucho más fácil para los gobiernos tratar con los casinos fuera de la cadena. Los casinos con sitios de juego codificados suelen prohibir las direcciones IP, impidiendo el acceso desde algunos países. Cuando se intenta utilizar sitios de juegos habilitados para Bitcoin de los Estados Unidos, lo más probable es que los usuarios sean bloqueados.

Incluso los casinos en línea y otros métodos de juego en línea más descentralizados o distribuidos no son totalmente inmunes a los efectos de la regulación gubernamental, como hemos visto con la negativa de Tron a mostrar bolitas de juego a los usuarios japoneses, según informa el Cointelegraph. Los usuarios japoneses de Internet pueden, sin embargo, utilizar una VPN para acceder a los dapps de los juegos de Tron o a los dapps bloqueados desde cualquier lugar. Los juegos de azar en moneda cifrada siguen siendo un tema candente de debate en Japón. Sin embargo, todavía no se han establecido directrices oficiales.