Las ligas de todo el continente entran en su tramo final y se dilucidan los diferentes campeones. Pero este año, todo se ha detenido a consecuencia del coronavirus y los clubes tratan de minimizar el impacto financiero de la pérdida de ingresos y los altos costes operativos.

Muchos son los aficionados que están aprovechando de este tiempo sin fútbol para entrar en Apurogolfutbol tv. Una página web en la que podemos disfrutar de todo tipo de retransmisiones deportivas gratuitas. En ella tienen lugar ahora numerosas competiciones de eSports, pero también se publican video resúmenes y partidos de fechas anteriores de diferentes deportes.

Los problemas deportivos en las ligas europeas

Las competiciones más prestigiosas de Europa (la Liga de Campeones y la Europa League) fueron ya suspendidas por la UEFA con más de 40 partidos aún por disputarse. Las principales ligas nacionales como la Premier League o la Liga española también siguen detenidas sin que haya un consenso claro de cuándo podrían reanudarse.

Incluso en el caso de que las competiciones volvieran en las próximas semanas, se espera que las ligas se extiendan hasta al menos el mes de agosto. Esto interrumpiría las vacaciones y el periodo de descanso de los jugadores, apretando aún más un calendario ya saturado.

Las temporadas incompletas provocarían que no se pudieran otorgar los títulos de campeones. Y esto no solo conllevaría a su vez a no conocer cuáles son los equipos que disputarían el próximo año la Champions League o la Europa League, sino también qué equipos descienden y ascienden de categoría.

Los problemas económicos tras la suspensión del fútbol

Mientras tanto, la suspensión del fútbol se traduce en una pérdida de ingresos para los clubes a consecuencia de no vender entradas para los partidos ni renovar los abonos de los socios. Ambos conceptos son un flujo de ingresos muy importante para todos los equipos europeos.

En Inglaterra, España y Alemania, por ejemplo, los equipos ganaron más de 27 millones de euros de promedio durante el 2018. Barcelona y Real Madrid generaron un total de 164 y 146 millones de euros respectivamente en los ingresos por taquillaje, casi un 25% de sus presupuestos totales.

Los ingresos por televisión

Sin embargo, son los clubes más pequeños los más vulnerables al cierre de los estadios, ya que las ganancias que generan los días de partido les proporcionan una liquidez fundamental. Para aquellos equipos más grandes o que compitan en ligas de más alto nivel, la mayor parte de sus ingresos provienen de los derechos de transmisión por televisión y los acuerdos de patrocinio. Pero sin esos partidos jugados, estos ingresos también están en riesgo.

En Francia, beIN Sports y Canal+ retuvieron los próximos pagos de 152 millones de euros en abril a la Ligue 1 y Ligue 2 debido a la suspensión de la temporada. En Inglaterra, el valor por los derechos de transmisión, compartidos entre Sky Sports, BT Sports y las televisiones internacionales, superan los 760 millones de libras para los partidos que restan por disputarse.

Si no se juegan más partidos, los equipos de segunda y tercera división pueden perder en España unos 550 millones de euros solo por los derechos de transmisión. En Alemania, Sky Deutschland no ha realizado un pago final de 304 millones de euros a los clubes de la Bundesliga, un pago que estaba programado para principios de abril.

Las medidas para paliar la pérdida de ingresos

Muchos equipos ya están tratando de compensar estas pérdidas potenciales reduciendo los salarios de los jugadores, entrenadores y personal asociado.

En Alemania, los mejores clubes de la Bundesliga han llegado a una serie de acuerdos con sus jugadores para reducir sus salarios. Bayern Munich y Borussia Dortmund, por ejemplo, han reducido un 20% el sueldo de sus jugadores. En Italia, los equipos de la Serie A acordaron a principios de abril recortar cuatro meses de salarios si se cancela la temporada o dos meses si se juegan los partidos restantes.

En Portugal, el Sporting de Portugal ha acordado un recorte del 40% en los salarios de sus jugadores durante los próximos tres meses. En Inglaterra, sin embargo, no todos los equipos han anunciado recortes en los salarios de sus jugadores, pero sí en los de sus directivos y dirigentes.

La UEFA desea que las ligas nacionales concluyan sus temporadas antes de la disputa de cualquier otro torneo. Ya se ha pospuesto la Eurocopa 2020 para el verano del próximo año. La UEFA también está considerando la posibilidad de llevar las rondas finales de la Liga de Campeones y de la Europa League a agosto, después de que todas las ligas nacionales hayan acabado.



Veremos finalmente en qué queda todo esto, pero lo cierto es que a ninguna federación le está resultando fácil lidiar con los problemas que está generando la suspensión de las competiciones por culpa del coronavirus.