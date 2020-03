Son seguros los casinos en línea

Ya que has llegado hasta aquí para informarte sobre la seguridad en los casinos en línea, seguramente estarás familiarizado con la enorme popularidad que las plataformas de casino online han adquirido durante los últimos años. Pero si eres nuevo y nunca has usado ninguna de las aplicaciones o sitios de casinos en línea, entonces debes estar valorando si empezar a jugar o no. ¿Es seguro jugar a los juegos de casino en los sitios de casinos online? Nuestra corta y rápida respuesta es sí. Sí, es seguro utilizar los casinos en línea. Pero hay varias cosas que debes considerar antes de inscribirte en cualquier casino.

Si realizas una búsqueda en Internet, es posible que hayas encontrado cientos de sitios de casinos en línea. Muchos de ellos ofrecen algunos bonos de inscripción emocionantes como bonos sin depósito, giros gratis, tragamonedas online con dinero real en España sin depósito y muchos más, pero junto con la comprobación de estos bonos, es recomendable comprobar la legitimidad y la reputación de los casinos en línea. Hay muchos estafadores en línea que están esperando para obtener todo tu dinero una vez que entres a la plataforma. Así que aquí te enumeramos algunos puntos vitales que debes considerar para conocer la seguridad en los casinos en línea.

Reseñas en línea

Lo primero que debes hacer es leer las reseñas de varios casinos en línea o cualquier otro particular que quieras usar. Como hay miles de sitios de apuestas en línea, siempre es difícil adivinar cuál es el mejor sin revisar las reseñas. En una reseña detallada, conocerás todo sobre un sitio o aplicación de casino online en particular. Necesitas comprobar el servicio de seguridad utilizado por el casino, la funcionalidad de la aplicación, el ratio de pago, los métodos de pago y la rapidez en el pago de las ganancias. La valoración del usuario también es importante. Así es como puedes comprobar la reputación de un casino en línea.

Consigue la aplicación desde plataformas seguras

Hoy en día, la mayoría de los proveedores de servicios de casinos en línea también ofrecen una aplicación para su servicio. Las aplicaciones son de fácil acceso, son una versión optimizada del sitio y están hechas exclusivamente para la pantalla del smartphone. Puedes iniciar sesión con un paso rápido y esto añade seguridad adicional a tu juego. Pero siempre asegúrate de descargar la aplicación desde una plataforma segura y confiable. Algunas empresas ofrecen sus aplicaciones desde Apple App Store, Windows Store, Google Play Store y otras tiendas de juegos seguros que son formas seguras de descargarlas. Mientras que para algunas marcas, tienes que descargar la app desde su sitio web oficial. Así que en lugar de buscar todo en Google, compruébalo en el sitio oficial. No caigas en la trampa de los clones y las aplicaciones falsas.

Prefiera los métodos de pago seguros

Todos los casinos ofrecen múltiples métodos de pago y puedes elegir cualquiera de ellos. Pero, depende de ti decidir cuál es el más seguro. Puedes usar criptomonedas, monederos electrónicos, tarjetas, transferencias bancarias y otras opciones de pago. Ten en cuenta que las tarjetas también son seguras para la transacción, pero hay muchas posibilidades de que la pirateen. Así que elige opciones de pago seguras para la seguridad de tu dinero.

Utiliza las aplicaciones de los sitios de casinos

En lugar de utilizar una aplicación de terceros que ofrece una puerta a múltiples sitios de casinos en línea, sugerimos utilizar una aplicación oficial de un sitio de casino en línea en particular. No olvides actualizar la aplicación regularmente, ya que las aplicaciones obsoletas son vulnerables y pueden ser inseguras.

Presta atención al registrarte



Sin dejarte tentar por la atractiva bonificación de inscripción y apresurándote a inscribirte, es necesario que te calmes y lea las pequeñas claves mencionadas en este artículo y que te familiarices al menos con los puntos más importantes de los términos y condiciones de cada casino. No olvides que todo casino seguro ha de contar con la licencia española de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).