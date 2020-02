Conoce los mejores préstamos bancarios del 2020

Ventajas de los préstamos bancarios

Quizás te dé miedo tener un compromiso a largo plazo, pero hay razones para solicitar un crédito o préstamo personal. ¿Quieres conocer algunas razones para hacerlo y algunos bancos que ofrecen buenas ventajas?

Financiar tus proyectos de remodelación

Un préstamo personal es una buena alternativa para remodelar tu casa. Si necesitas instalar una bañera nueva, hacer un trabajo de jardinería, remodelar la cocina, un baño o un techo nuevo, un préstamo personal como el que puedes encontrar en Wizink prestamos, será la mejor opción para lograr estos objetivos y poder pagarlo cómodamente a largo plazo.

Gastos de mudanza

Si piensas mudarte de región o país, bien sea por una nueva oportunidad de trabajo o estudios, necesitarás cubrir los costes para mudar el mobiliario.

Un préstamo personal será la oportunidad, no sólo para hacer la mudanza, sino para comprar muebles nuevos y otros artículos del hogar. No siempre los ingresos actuales permiten afrontar gastos elevados, como es el caso de una mudanza para trasladar tus pertenencias, sin embargo, podrás contar con un préstamo que te permita pagar a plazos.

Gastos no planificados

Los infortunios suceden en algún momento y con esto nos referimos a gastos de funeral en caso de fallecimiento de un familiar, que en ocasiones pueden sumar miles de euros. En la mayoría de casos, la persona fallecida no contaba con el patrimonio para afrontar estos gastos, y de ahí que los familiares vivos tengan que optar por un préstamo personal.

En este aspecto vale mencionar que un préstamo será de gran ayuda para asumir las facturas médicas para tratamientos como un trabajo dental, de estética y otros procedimientos que impliquen determinados cuidados y medicamentos, y que no se puedan pagar con el capital disponible que se haya acumulado..

¿Cuáles son los mejores préstamos de banco 2020?

Primeramente, mencionaremos los préstamos de CaixaBank de hasta 60.000 €. Este tipo de préstamos los puedes pagar en cómodos plazos, entre 3 y 60 meses, y no tendrás que esperar mucho para la confirmación, ya que en 24 horas te darán el visto bueno.

Por ejemplo, si solicitas un préstamo personal por 10.000 €, lo podrás pagar en 5 años con cómodas cuotas de 197.78 euros aproximadamente y sin comisión de apertura. Al sumar la tasa de interés, estarías pagando unos 11.866 euros en total.

Lo bueno es que lo puedes utilizar para cualquier gasto imprevisto, como reparaciones del coche, tratamientos de salud, reparaciones de uso doméstico o comprar regalos.

Los prestamos personales Banco Popular también presentan muchas ventajas para sus usuarios, empezando por el hecho de que puedes obtener hasta 100.000 €, que puedes pagar en un plazo de hasta 60 meses.

El tiempo de procesamiento y aprobación es de 24 horas y puedes utilizar este crédito para reparación, licencias familiares, compra de regalos y otros imprevistos.

Entre los requisitos que pide el banco para acceder a su crédito está la presentación del DNI/NIE que certifica que resides en España, solicitar también un informe de riesgos C.I.R.B.E original y firmada, además de pagar los gastos que se deriven de estar en alguna lista de morosos, por mencionar algunos requisitos.

Pibank préstamo condiciones es uno de los mejores si quieres comprar una vivienda. El préstamo para hipotecas es de hasta 200.000 €, que podrás pagar en un plazo de entre 9 y 35 años. De igual forma, el plazo de confirmación es de 24 horas, cubriendo hasta un 90% del valor del inmueble que desees adquirir.

Éste no presenta tantos obstáculos como otros bancos, ya que en el momento de acceder a este servicio, no tienes que pagar una comisión de apertura y comisión de reembolso. Otra ventaja de este banco es que no tienes que adquirir sus productos para la contratación, por ejemplo, no tendrás que domiciliar tu cuenta nómina en la entidad.

Con tantas ventajas de estos créditos y sus sencillos requisitos, no tienes por qué tener miedo a endeudarte a largo plazo.