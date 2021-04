Vara respalda el fin del estado de alarma

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha respaldado la fecha de la finalización del estado de alarma avanzada por Pedro Sánchez al considerarla "justa y necesaria" a tenor de los datos actuales, así como del calendario de vacunación, y porque considera que España cuenta con legislación que permite la toma de decisiones en el nuevo escenario a partir del 9 de mayo.



Una finalización del estado de alarma del que asegura que las comunidades autónomas han "venido hablando con el Gobierno desde hace ya tiempo", si bien ha señalado que "obviamente" es una decisión que toma el propio Ejecutivo central.



Una decisión, ha añadido, "absolutamente lógica", porque "no se puede vivir eternamente en un estado de excepcionalidad". Asimismo, sostiene que en un escenario con un "calendario claro de vacunaciones" y donde "el nivel de datos permite tener una precisión" que no se tenía hace un año para prever el futuro, concluir el estado de alarma entra "dentro de lo razonable".



No obstante, se ha mostrado comprensivo con respecto a que "alguna comunidad tenga vértigo", pero "en cualquier momento ese vértigo llegaría", ha puntualizado, para añadir que el "problema" es que a partir de ahora hay que ser conscientes de que las decisiones se tienen que tomar "en común", y que "es más fácil ponerse de acuerdo cuando hay voluntad" para ello.



Y este es un escenario, ha añadido, que a partir de mayo se va a practicar "sí o sí: debatir, discutir y decidir", ha apuntado Vara en una comparecencia en Mérida tras un Consejo de Gobierno al que ha asistido la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España, Carmen Calvo, en el que se ha hablado del nuevo escenario a partir del 9 de mayo.



COMPROMISO DE TODOS



En su intervención, Vara se ha preguntado si de lo que se trata es de "ver qué es lo que dice el Gobierno de España para oponerme", en alusión a las comunidades autónomas que han mostrado más reticencias a la finalización del Estado de Alarma, en una estrategia que considera "más fácil", pero no la mejor para el conjunto del país.



"El país necesita el compromiso de todos para encontrar las soluciones, y esto no se logra pensando solo y exclusivamente en las encuestas electorales", ha dicho el presidente extremeño, quien ha añadido que "cuando se gobierna, se gobierna, y cuando llegan las elecciones, llegan las elecciones".



"Pero ahora estamos gobernando, y gobernar significa tomar decisiones y no estar permanentemente mirando de reojo a ver cómo me va a ir en este envite", ha puntualizado.



LEGISLACIÓN APROPIADA



Al respecto, defiende que España es uno de los países de Europa "más avanzados" en materia de legislación en materia de salud pública. "Tenemos normas que nos permiten tomar decisiones como país y como estado de las autonomías", ha dicho.



Fernández Vara ha defendido la necesidad del estado de alarma hasta ahora para aplicar los confinamientos y las restricciones a la movilidad, pero "para otro tipo de restricciones están legislaciones que tiene el país muy avanzadas".



ÓRGANO DE GOBIERNO DE SALUD



A ello se suma lo que considera "la mejor noticia de todo lo que nos está pasando", en alusión a que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se ha convertido en lo que "muchos soñamos que pudiera ser alguna vez", en concreto, el "órgano de gobierno de la salud en España".



Algo que ha sucedido "por la fuerza de los hechos", y a lo que otorga una "extraordinaria importancia", porque es "donde se discute, donde se debate y se adoptan decisiones para el conjunto del país".



Y es que, a partir del 9 de mayo llegará "con algunos años de retraso" respecto a la Ley General de Sanidad de 1986, habrá "un mecanismo que hasta ahora el país no había utilizado", según Vara, y que es el "máximo órgano de cogobernanza", pues ya en los años 80, y sin las competencias en materia de salud transferidas a las comunidades autónomas, ya contaba con un "escalón más" que las conferencias sectoriales.



Con todo, y aunque "probablemente" haya que "ajustar algunos elementos en su funcionamientos", las comunidades y el Gobierno tienen que ponerse, en el seno del Consejo Interterritorial, "manos a la obra, empezar a ver el escenario por delante en función de disponibilidades de vacuna, que van a poner a prueba el sistema y sus capacidades de respuesta".