Calvo dice que el Gobierno no cambiará la ley para afrontar el fin del estado de alarma

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha avisado este miércoles de que no van a modificar ninguna legislación para afrontar la nueva fase que se abrirá el 10 de mayo con el fin del estado de alarma, porque no es necesario.



Esto será posible, según Calvo, gracias a las competencias de las comunidades en materia de salud, a que la legislación sanitaria "permite muchas respuestas", y a que la justicia ha avalado que las decisiones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) son de "obligado cumplimiento".



"No hay que modificar ninguna legislación, no hay que añadir nada para afrontar el 10 de mayo. El 10 de mayo tenemos instrumentos ordinarios para que a cada paso que vayamos dando, se puedan resolver con el acuerdo continuo de coordinación de las comunidades autónomas y el gobierno, sabiendo que las acciones coordinadas las tenemos que cumplir", ha afirmado.



Así lo ha asegurado al ser preguntada al respecto en la rueda de prensa que ha ofrecido en Mérida junto al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, con motivo de su visita oficial a esta comunidad.



Según Calvo, el Gobierno ha decidido no prorrogar más allá del 9 de mayo el estado de alarma porque "no se puede tener una situación indefinida de esta naturaleza", y porque existen instrumentos suficientes para hacer frente a la pandemia ahora que ya ha bajado la incidencia, que además ya se usaron en el verano de 2020, antes de que se volviera declarar el estado de alarma.



"Lo tenemos ensayado, y con buena respuesta de nuestros tribunales, como la que ha dado el Tribunal Supremo no hace más de diez días. Con toda esta capacidad de respuesta jurídica y política estamos preparados para afrontar el día siguiente de la desaparición del estado de alarma", ha zanjado.



