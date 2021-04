Unidas por Extremadura afirma que el modelo laboral "ya estaba quebrado"

Ep

La portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha apuntado que, aunque los datos del paro han mejorado en Extremadura, no es una noticia de la que alegrarse pues, viene a decir que la región es una de las comunidades que menos destrucción de empleo ha tenido si se compara con otras porque el modelo laboral "ya estaba quebrado".



De Miguel afirma que "era muy difícil que se destrozara algo que ya estaba bastante debilitado. Es cierto que los datos de empleo podrían haber sido peores y nos tenemos, no que alegrar, pero sí reconocer la labor que se está haciendo desde el Gobierno estatal y también desde los gobiernos autonómicos por parar la sangría en el desempleo".



Junto con ello, ha valorado el "esfuerzo" y la inversión "inmensa" tanto estatal como autonómica para parar el golpe de la pandemia, aunque al mismo tiempo ha lamentado que el empleo que se está creando sea "precario y temporal".



Así, ha apuntado que lo que "debería ser una excepción se ha convertido en la norma", algo que "no se puede permitir", ya que el mercado laboral no se puede sostener en la "precariedad" y en la "temporalidad", toda vez que esos conceptos es la "mejor invitación" para que los jóvenes abandonen la región.



De esta forma, ha valorado Irene de Miguel en rueda de prensa los datos de paro registrados el pasado mes de marzo y que indican que el número de desempleados registrados ha bajado en Extremadura en 1.533 personas sobre febrero.



DEROGAR LA REFORMA LABORAL



En este sentido, la portavoz de Unidas por Extremadura ha abogado por derogar la reforma laboral pues, de lo contrario va a ser muy difícil tener un mercado laboral que permita sostener "vidas dignas".



A este respecto, De Miguel también se ha referido al "dato escalofriante" de que Extremadura en menos de 20 años podría bajar del millón de habitantes, por lo que ha reclamado "políticas efectivas" y ha considerado que los fondos europeos pueden ser "una oportunidad" si se usan bien.



Así, ha matizado que "o, se cambia el chip o se cambia la orientación en la que tienen que ir esos fondos y sea una economía de verdad que beneficie al territorio y a la gente del territorio o habremos perdido otro tren".