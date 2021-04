Cs critica que Gobierno "aísle" cada vez más a Extremadura y pide a Vara que reclame

La secretaria de Comunicación de Ciudadanos Extremadura, Lara Montero de Espinosa, ha criticado este lunes que el gobierno nacional esté aislando cada vez más a la región y ha pedido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que se dé un paseo por Madrid, para defender los intereses de los extremeños.

Así, Montero de Espinosa ha indicado que las instituciones públicas "no están dando la talla" con Extremadura con dos noticias de las que se han hecho eco los medios de comunicación en los últimos días.

Por un lado, la diminución de los vuelos entre el aeropuerto de Badajoz con Madrid y Barcelona que el Ministerio de Transportes ha reducido a dos a la semana y en fin de semana.

"No puede ser que desde el ministerio entiendan que los extremeños solo quieren ir a Madrid o a Barcelona por turismo porque no es así", ha lamentado, añadiendo que "hay muchos empresarios que necesitan hacer este trayecto y no tardar seis o siete horas".

Además, ha apuntado la secretaria de Comunicación de la formación naranja, "parece que al Gobierno se le olvida que estas conexiones son de obligado servicio público, es decir, no están hechas a demanda" por lo que son "necesarias" para que nuestra región no esté cada vez más aislada.

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura ha dado "otro varapalo" a la región con el cava extremeño ya que mantiene la prohibición de nuevas plantaciones de cava tal y como quiere Cataluña.

En este sentido, Montero de Espinosa lo ha justificado en que el gobierno toma decisiones a favor de los catalanes y en detrimento de los extremeños porque son los catalanes los que mantienen "a flote" al Gobierno de Pedro Sánchez.

Junto con ello, ha matizado que "el problema lo tenemos con el gobierno nacional pero también con el de Extremadura porque Vara es conocedor de cada uno de las necesidades de la región por lo que se debería dar un paseíto por Madrid para defender los intereses de los extremeños".

Por otro lado, la secretaria de Comunicación de la formación liberal ha puesto en valor la apuesta de Cristian Lay por la siderurgia lo que demuestra, ha subrayado, que en "Extremadura hay muy buena materia prima de empresarios con solera y jóvenes emprendedores que están dispuestos a trabajar de sol a sol por sacar adelante a su región y dar trabajo a sus vecinos".

"Pero, ¿qué se encuentran por parte de la Junta?", se ha cuestionado, "recortes en las comunicaciones con las principales capitales nacionales, seguir manteniendo infraestructuras del siglo pasado, enviar los trenes de alta velocidad al resto de comunidades pero a Extremadura no y hacernos soñar con carreteras extremeñas que parece que nunca llegarán".

Finalmente, y sobre el ritmo de vacunación, ha afirmado que los protocolos llegan "mal, tarde y con improvisación", y que a este paso no se alcanzará el objetivo del 70 % de vacunados para el verano.

Para la portavoz, "mientras Vergeles sale cada semana a pedir más responsabilidad a los ciudadanos, un esfuerzo más a los hosteleros y comerciantes pero cuando les toca trabajar a ellos la cosa cambia y el ritmo de vacunación no acelera".

Por ello, ha pedido al gobierno regional que "se ponga a trabajar mañana, tarde y noche" y que estén a la altura de los cargos que representan.