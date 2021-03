El déficit de Extremadura en 2020 se sitúa de forma provisional en el 0,18%

El déficit de Extremadura a cierre de 2020 se sitúa, según los datos provisionales del Ministerio de Hacienda, en el 0,18 por ciento, lo que supone una cuantía de 33 millones de euros.



En concreto, se trata de unos datos que, según el secretario general de Presupuestos y Financiación, Isidoro Novas, están marcados por el impacto de la pandemia, la caída de la recaudación y las transferencias extraordinarias del Gobierno de la nación y de la Unión Europea.



Así lo ha explicado en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea, quien ha añadido que estos datos se contextualizan en una caída global de la economía, con escenarios variables en las previsiones a lo largo de 2020 y que, según los últimos datos, el descenso se situaría en el 10,8 por ciento del PIB en el ámbito nacional y en el 9,2 por ciento del PIB en el caso de Extremadura.



El secretario general de Presupuestos y Financiación ha asegurado que las cuentas públicas de 2020 están marcadas, sobre todo a partir del mes de marzo, por una caída de la recaudación tributaria, debido a la debilidad del consumo y de la inversión; además de por el aumento del gasto para abordar medidas para afrontar la crisis sanitaria y, por tanto, del déficit.



Asimismo, el pasado ejercicio se registró un aumento de los pasivos financieros al introducir políticas fiscales expansivas y por la suspensión de las reglas fiscales por parte de la Unión Europea y de Gobierno de España, según ha informado la Junta en una nota de prensa.



VARIACIÓN DE INGRESOS



En el apartado de ingresos, Extremadura recibió 412 millones de euros. Estos datos se sustentan, en términos no financieros, en tres conceptos, según ha puesto de manifiesto Novas en la Asamblea.



El primero, las entregas a cuenta y la liquidación del Sistema de Financiación Autonómico (SFA), que crecieron en 173 millones de euros. Este aumento se debe a la actualización de las mismas según la previsión inicial de crecimiento de la economía del 1,6 por ciento que, aunque finalmente no se ha producido, el Gobierno de España ha mantenido para aportar liquidez a las comunidades autónomas en un "momento crítico" y que ha permitido pagar a proveedores.



En segundo lugar, Isidoro Novas se ha referido a los ingresos extraordinarios por parte del Gobierno para financiar gastos derivados de la crisis sanitaria y que ascienden a 277,4 millones de euros. Y, por último, la caída de los recursos propios supuso un descenso de los ingresos de 48 millones de euros.



INCREMENTO DEL GASTO



En cuanto a la variación del gasto, Extremadura ha registrado un incremento de esta partida de en torno a 196 millones de euros. El secretario general ha sostenido que dicha subida se debe, en primer lugar, al gasto en personal derivado del reforzamiento de los ámbitos sanitario, sociosanitario y educativo, que asciende a 49 millones de euros.



En segundo lugar, el capítulo se incrementó por gasto sanitario (65 millones de euros), en el sector educativo (5 millones de euros), de las recetas (13 millones de euros) y de la inversión en otros ámbitos (37 millones de euros), como carreteras, transportes o vivienda, entre otros.



A su vez, las ayudas directas puestas en marcha por la Junta de Extremadura para familias, autónomos y empresas han supuesto un gasto de 35 millones de euros. En el lado opuesto, el ahorro en gasto financiero supuso 6 millones de euros.



Isidoro Novas ha matizado que estos datos son provisionales y que la ejecución de fondos europeos, no incluida en la previsión, puede suponer unos ingresos de 100 millones de euros que mejorarían las cuentas extremeñas.



Sobre la evolución del déficit, el secretario general ha mantenido que se está en un momento de políticas expansivas y de gasto, y ha agradecido el esfuerzo del Gobierno de la nación para atender a las necesidades derivadas de la pandemia.



Por último, y aunque ha explicado que será en el medio plazo cuando habrá que atender al cumplimiento de las reglas fiscales, Novas ha destacado que Extremadura va a realizar dos operaciones de refinanciación de crédito por valor de 848 millones de euros, y al 0 por ciento de interés, gracias a las cuales se producirá un ahorro de 27 millones de euros.