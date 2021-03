La Junta valora la participación social para captar proyectos susceptibles de financiación

Ep./Rd.

La directora general de Fondos Europeos de la Junta, Lourdes Hernández, ha valorado la participación social para captar proyectos susceptibles de financiación, mientras que el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón, ha demandado resultados.



Este intercambio de opiniones se ha producido en la respuesta a una pregunta formulada por el PP en la reunión de la Comisión de Hacienda, en la que Carrón se ha interesado por los procesos de participación puestos en marcha para captar proyectos susceptibles de financiación con Fondos de Recuperación, Fondos Estructurales y de Inversión e Instrumentos Financieros Europeos.



En su intervención, la directora general de Fondos Europeos ha remarcado la necesidad de que las políticas públicas y la planificación estratégica cuenten con la "mayor participación posible" y se basen en las inquietudes que pongan de manifiesto distintos interlocutores representativos.



Se pretende con ello, ha dicho, que la planificación, la programación y las líneas de actuación den una "respuesta adecuada" a las necesidades de la sociedad y que permita afrontar la salida de la crisis actual a través de la importante movilización de fondos europeos.



Es por ello, ha dicho, que el proceso participativo se debe plantear desde múltiples perspectivas y en diferentes momentos. Así, en materia de programación, ha dicho, se da "tal relevancia" a dicho proceso que la Junta ha aprobado un decreto en el que se establecen medidas de coordinación para la planificación, gestión y ejecución de los fondos europeos y otro decreto de medidas urgentes para la modernización de las administraciones públicas y ejecución del plan de recuperación.



Así, mediante esas dos normas, la Junta ha pretendido dotarse de unos mecanismos de coordinación que permita abordar de forma planificada la planificación, diseño y ejecución de las iniciativas e inversiones en Extremadura que se incluyan en el plan de recuperación nacional, en los programas operativos 2021-2027 y en el periodo final del ejecución del 2014-2020.



Esta estructura de gobernanza tiene asimismo el objetivo de favorecer la participación para incorporar las propuestas de los principales agentes económicos, sociales y políticos y para que ejerza de mecanismo de coordinación entre los distintos niveles de la administración.



Así, para la coordinación de la planificación, gestión y ejecución, la Dirección General de Fondos Europeos se va a apoyar en la Comisión de Fondos Europeos, ya constituida.



Otro de los objetivos de la comisión es fomentar las participación en los programas europeos de gestión directa, como pueden ser el Horizon, el Leornardo o el Invest EU, con la intención de incrementar el nivel de concurrencia a este tipo de convocatorias.



También ha apuntado que en el decreto 8/2021 se prevé la creación de foros de participación y grupos de alto nivel que han de impulsarse con carácter transversal y horizontal para contar con los principales actores relevantes para la ejecución del plan de recuperación o los fondos europeos en general.



Así, en dichos foros participarán autoridades locales y provinciales, UEx, interlocutores económicos y sociales y orgánicos que representen a la sociedad civil y, con arreglo a la gobernanza multinivel, se procurará la participación de estos socios en todos los procesos de preparación de los programas y en las fases de ejecución mediante la participación en los comités de seguimiento y órganos similares.



También, y en cuanto a la participación de los partidos políticos, además de rendir cuantas con una periodicidad mínima de seis meses, la directora general de Fondos Europeos ha recalcado que le consta que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, va a impulsar la participación.



PROGRAMAS OPERATIVOS 2021-2027



Por otro lado, y de cara a la elaboración de los programas operativos 2021-2027, incluso de los proyectos de mecanismos de recuperación y resiliencia, también se abordarán procesos participativos en los que se integrarán instituciones, representantes y socios de diversos ámbitos.



También, Hernández ha recalcado que desde agosto de 2020 la Junta cuenta con el apoyo de una empresa consultora para la elaboración de los programas operativos 2021-2027, en cuyo proceso de elaboración también se contempla la necesidad de organizar entrevistas o talleres con agentes relevantes.



También, y de cara a la presentación de las líneas estratégicas para la inclusión en el plan nacional, las consejerías se basan en las diferentes estrategias ya puestas en marcha, como la RIS3 o la Estrategia de Economía Verde y Circular, y en la captación de diferentes iniciativas empresariales por parte de las distintas consejerías.



EL PP CRITICA QUE NO LE "CONVENCE"



Por su parte, el portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Luis Alfonso Hernández Carrón, ha criticado que el gobierno de la Junta esté aplicando una "gobernanza vertical" en lugar de una cogobernanza, como marca la Unión Europea, a la hora de desarrollar la estrategia de captación de fondos comunitarios como el de Recuperación y Resiliencia, los fondos estructurales o los diversos instrumentos financieros enmarcados en el programa 'Next Generation EU'.

En su intervención, el diputado del PP ha recordado al gobierno de Guillermo Fernández Vara que el criterio de "multilateralidad" debería guiar todos los procesos para captar los fondos con los que encarar el futuro en la región, porque así está establecido por Bruselas y así debe acometerse por el conjunto del Estado y las CCAA.

No obstante, el portavoz de Hacienda del GPP ha manifestado que se constata que en Extremadura no se está contando con el consenso político y social que requiere este proceso.

"No nos convencen las explicaciones sobre los procesos, son meras palabras, pocos hechos y ningún resultado", ha aseverado Hernández Carrón, quien ha dejado claro que el gobierno socialista ni siquiera ha informado sobre las conclusiones de "ese cuestionario que dicen que ha lanzado" para llevar a cabo el obligado proceso participativo que precede a las líneas estratégicas y planes que sí han presentado otras regiones.

Y es que, a su entender, "todo proceso participativo tiene como fin unos resultados", pero en Extremadura no hay nada aún, según informa el GPP en una nota de prensa.

Además, para el portavoz de Hacienda de los 'populares', de la unión de muchas sensibilidades salen las mejores decisiones, y, a su vez, saldrían también los mejores proyectos, pero no hay forma de conocer qué procesos se han puesto en marcha en la región con el objetivo de captar proyectos susceptibles de financiación europea.

De hecho, el GPP ha lamentado que tampoco se hayan definido aún las acciones para el nuevo marco plurianual 21/27, para el que el Ejecutivo de Vara solo habla "de una consultora que van a contratar" y de la estrategia verde circular, "que no es nueva".

Ante este panorama, Hernández Carrón ha avisado de que hay varias regiones, como Galicia y Castilla y León, que "nos están adelantando". Son comunidades que han avanzado hace meses el proceso de "participación y retorno", mientras en Extremadura no ha cuantificado nada.

Por el contrario, el portavoz del GPP ha denunciado que el Decreto 8/2021, para complementar a nivel autonómico el proceso participativo que establece la UE y el gobierno de España, incluye a los "agentes de siempre y excluye al resto". "¿Por qué no están los partidos políticos incluidos en esta participación?", ha preguntado para concluir su turno.



MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA



Finalmente, la directora general de Fondos Europeos, en su último turno, ha indicado que Extremadura, en relación con el mecanismo de recuperación y resiliencia, ha considerado que, al ser un plan nacional, "lo adecuado" es no definir las líneas actuación del plan desde la comunidad sino fomentar la participación de las empresas y la región en las distintas líneas a través de participar en las llamadas manifestaciones de interés.



Así, el enfoque de la región ha sido promover la "máxima difusión" de esas manifestaciones de interés estatales entre el empresariado extremeño a través de varios medios con el objetivo de trasladar las inquietudes de la región al ministerio para que el plan nacional pueda contemplar actuaciones que dieran cobertura a las mismas.



De esta forma, y según Hernández, a las manifestaciones de proyectos tractores para la transición energética se han presentado cuatro proyectos por 660 millones de euros en el ámbito de producción de hidrógeno renovable y polígonos ecoindustriales.



Asimismo, y a las manifestaciones de proyectos tractores para competitividad y sostenibilidad industrial, ha informado de que se han presentado proyectos por un importe de 46,3 millones de euros a través de un consorcio de empresas.



"Todo sin perjuicio de que en las posteriores convocatorias de subvenciones de empresas vayan a tener que concurrir en igualdad de condiciones respecto a otras empresas que no hayan accedido a estas manifestaciones de interés", ha apuntado.



En este proceso, ha dicho, la Junta se plantea reforzar todos los servicios de atención al empresariado para finalizar y acompañarlos en la elaboración de los proyectos y en la concurrencia a los fondos de las convocatorias del mecanismo de recuperación.