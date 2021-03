PSOE pide a la oposición que "no pongan palos en las ruedas" ante inversiones que llegarán

Ep

Así, lo ha señalado el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha pedido a los partidos de la oposición que "no pongan más palos en las ruedas" y "ayuden al Gobierno, al PSOE y a los extremeños a hacer posible que todas las inversiones que van a venir, se puedan asentar" en la región, ya que "es fundamental para el futuro".



Así, ha valorado la "magnífica noticia" de la semana pasada en Extremadura, donde se anunció un proyecto empresarial, "con dos minas y dos empresas ligadas a las baterías, a los cátodos y al litio, con una inversión de más de 1.000 millones de euros", lo cual "puede dinamizar el conjunto de Extremadura.



Se trata de una "magnífica noticia para Extremadura", ha reafirmado el portavoz socialista, quien ha considerado que en "los próximos meses, con las ayudas que van a venir de la Unión Europea, van a ser vitales para" para Extremadura, que se encuentra "ante una oportunidad histórica que no podemos dejar pasar".



González ha señalado que "ahí va a estar el PSOE empujando en Extremadura para que la revolución industrial que nunca tuvimos", ahora la región pueda "aprovechar esos fondos europeos, esas inversiones que durante tanto tiempo hemos estado preparando para que puedan venir", por lo que ha reafirmado que "ha llegado la hora de Extremadura".



Ante esta situación, el portavoz socialista ha invitado a los partidos de la oposición a que "no pongan más palos en las ruedas" y a que "ayuden al Gobierno, al PSOE y a los extremeños a hacer posible que todas esas inversiones que van a venir, se puedan asentar" en la región, ya que "es fundamental para el futuro", recalcando que "Extremadura está ante su gran oportunidad, de empleo y económica, y no podemos desaprovechar esa situación".



MOVILIDAD EN SEMANA SANTA



Por otra parte, y respecto a las vacaciones de Semana Santa, el portavoz socialista ha considerado que "la movilidad va a aumentar, aunque sea de manera interna" ya que la comunidad esté cerrada perimetralmente, tras lo que ha instado a "mantener la prudencia" porque "no podemos volver atrás".



En ese sentido, González ha instado a que el "extraordinario esfuerzo" que han realizado los extremeños este año para reducir la incidencia del coronavirus en la región, "no lo podemos tirar por la borda" en la actualidad.



Así, aunque se ha mostrado "consciente de la fatiga pandémica" y el "cansancio" que tienen los ciudadanos, el portavoz socialista ha instado a "hacer un último esfuerzo" y "seguir manteniendo la prudencia y la seguridad", siguiendo las recomendaciones sanitarias.



"La mejor ayuda que podemos hacer a los sectores sanitarios y económicos, es que durante esta Semana Santa seamos responsables, y que con prudencia llevemos a cabo toda las recomendaciones sanitarias", ha reafirmado González, quien ha aseverado que esta es "la mejor decisión" que se puede tomar.