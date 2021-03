Extremadura recibirá finalmente esta semana más de 47.700 dosis de vacunas contra Covid-19

Ep/Rd

La comunidad autónoma de Extremadura recibirá esta semana finalmente más de 47.700 dosis de vacunas contra la Covid-19 tras, producirse una actualización de la cifra de Moderna.

Así, Extremadura recibirá 17.550 dosis de vacunas de Pfizer y 20.200 dosis de la de AstraZeneca, tal y como informó a primera hora de este lunes la consejera de Igualdad y Portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, a las que se unirán 10.000 dosis de Moderna.

De este modo, ha recalcado que "no se ha parado de vacunar y no se va a parar de vacunar en estos días mientras tengamos dosis". Así, ha asegurado que el "factor limitante" no es la capacidad de vacunar o los profesionales sanitarios necesarios para esta tarea en la región, sino la disposición o no de las vacunas.

Junto con ello, ha insistido en que Semana Santa este año "no hay" y, para que el próximo año sí que haya, este 2021 se deben cumplir las medidas de seguridad y las normas vigentes.

Según Gil Rosiña, "es verdad que esto se nos hace muy largo, es verdad, se nos hace muy largo a toda la gente, pero ya tenemos a una gran parte de nuestros mayores vacunados, ya tenemos las residencias de mayores sin bicho y poquito a poco vamos viendo el final del túnel pero todavía es necesario mantener la prudencia y ser inflexibles con las medidas de seguridad".

Respecto a celebración de fiestas ilegales en la región, como una este fin de semana con más de 20 jóvenes en Fuente de Cantos, la consejera de Igualdad ha asegurado que no le gustaría hacer de "la excepción la norma".

Y, ha recalcado que la mayoría de los jóvenes de la región está respetando las normas y tiene una "gran conciencia" de la pandemia pero, si alguien no cumpliera para tal fin existen las sanciones.