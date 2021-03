La pandemia de coronavirus muestra el "valor" del sector agrario, según una agricultora

Ep.



La pandemia de coronavirus ha mostrado "por fin" el "valor" que tiene el sector agrario, ya que la gente en este año "ha sido consciente de que la agricultura es algo que es imprescindible para sobrevivir", un aspecto que era "necesario".



Así lo ha subrayado la agricultora extremeña Mabel Barragán, quien ha evidenciado que "tú te puedes quedar sin otra cosa pero tienes que comer" y "si no hay nada que salga de la tierra" es "muy complicado alimentarse".



En declaraciones a Europa Press Televisión, Barragán ha subrayado que "está muy bien" que se haya dado este "valor", el cual espera que "se mantenga y no se pierda", porque "a lo largo de toda la vida" en su familia de agricultores han vivido "una catástrofe total" ya que se ha pagado "siempre la cosecha a cualquier precio".



De este modo, ha relatado que cuando se decretó el confinamiento, en el sector agrícola, "como en todos los sectores", lo primero que tuvo fue "miedo" porque pensaban que no podrían trabajar la tierra y no iban a poder "sacar el producto", lo que conllevaría "un caos a nivel económico".



Igualmente, Barragán ha indicado que "al principio fue complicado" porque ella, además, reparte a domicilio su producto y tuvo que reorganizarse y ser sus clientes quienes lo recogían cuando salían a hacer la compra.



A este respecto, ha asegurado que para ella "no ha sido un año malo" porque los clientes han acudido a comprar su verdura que "no tiene manipulación" y "solo" pasa por sus manos, por lo que "acorta mucho las posibilidades de contagio".



Por otra parte, ha subrayado que el tema de la agricultura "tiene un camino por delante muy largo" porque "los compradores están acostumbrados a comprar lo que quieren y de la forma que quieren". Por ello, plantea que los agricultores "cojan la sartén por el mango" y dejen de producir un año para que "se ponga en valor que no hay nada para consumir".



Finalmente, ha considerado que "la agricultura no tiene ningún tipo de relación con la pandemia" sino que "tiene relación con todo en general", ya que "la alimentación influye en muchas cosas pero con la pandemia concretamente no". "Lo único que las une un poco es el valor que la pandemia le ha sumado a la agricultura más que la agricultura a la pandemia", ha concluido.