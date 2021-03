Extremadura registra en 2020 un total de 24 agresiones físicas o verbales a médicos

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado un total de 24 casos de agresiones físicas o verbales a médicos en el ejercicio de su labor asistencial por parte de pacientes, familiares o acompañantes en el año 2020.



En concreto, la tasa de incidencia fue de 4,06 agresiones por cada 1.000 colegiados, superior a la de España, que se sitúa en un 1,63, según los datos del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC).



Así pues, las cifras generales de agresiones aportadas por el total de Colegios de Médicos de España ha ascendido a 441 casos, lo que significa un descenso del 35 por ciento con respecto a las comunicadas en el año 2019, que había sido la cifra más alta de los últimos diez años, con un total de 677.



De todos los casos registrados, hay un mayor número de agresiones recibidas a mujeres (66,7%) siendo el grupo más afectado el comprendido entre los 46 y 55 años seguido del tramo de 56 y 65 años.



Del mismo modo, todas las agresiones en Extremadura tuvieron lugar en el sector público de la sanidad siendo la Atención Primaria el ámbito del ejercicio médico más afectado con un 79 por ciento, según ha informado el Colegio e Médicos de Cáceres en una nota de prensa.



Por tanto, con la finalidad de concienciar a la población de que la agresión a los profesionales sanitarios no es la solución ante las "ineficacias, retrasos y deficiencias" del sistema sanitario, el Colegio de Médicos de Cáceres ha lanzado un vídeo protagonizado por miembros de su Junta Directiva.



De esta forma, para poner fin a la lacra social de las agresiones a sanitarios, recuerdan que "ante una discrepancia la agresión no es la solución" porque, estos profesionales trabajan "24 horas, 365 días para cuidar tu salud, para ayudarte".



Además, a través de este vídeo también buscan animar a todos los médicos a que denuncien cualquier tipo de agresión, con mensajes como "tolerancia cero ante las agresiones", "no te quedes callado y denuncia", "comunícalo a tu colegio, te ofreceremos asesoramiento jurídico".



DATOS EN CÁCERES



Asimismo, el Colegio de Médicos de Cáceres ha contabilizado 76 agresiones, físicas o verbales, a médicos en los últimos 10 años a través de su asesoría jurídica.



En 2020 se registraron un total de ocho agresiones, una más que en 2019 a pesar de la reducción de las visitas presenciales a las consultas a causa de la pandemia del coronavirus.



"Hay que denunciar ante una agresión y comunicar al Colegio la situación para recibir asesoramiento porque es un problema muy grave", ha manifestado el secretario del Colegio de Médicos y responsable del Observatorio de Agresiones de la institución colegial, Evelio Robles.



Coincidiendo con la celebración del Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios que se celebra este viernes, 12 de marzo, el órgano colegial ha abogado por la "tolerancia cero" ante cualquier tipo de violencia sea física, coacciones o amenazas.



Y es que "la violencia en el escenario sanitario es una lacra que afecta a la actividad sanitaria, a la relación de confianza entre el médico y el paciente y a la calidad asistencial de los pacientes", ha apuntado.



Por ello, el doctor Robles ha insistido en la necesidad de seguir trabajando para reforzar las medidas preventivas, promover campañas sanitarias de respeto a los profesionales, incrementar las medidas de seguridad en los centros sanitarios y conseguir la misma consideración jurídica para el delito de las agresiones tanto en el ámbito público como en los ámbitos concertado y privado.



"El ejercicio de la medicina tiene un fuerte componente de servicio hacia los demás, y este escenario requiere un ambiente de mutua cordialidad, confianza y respecto", ha asegurado.



AGRESIONES EN CIFRAS



Cabe destacar que las ocho agresiones registradas en 2020 fueron verbales y seis de ellas se produjeron por vía telefónica ante el descenso de la actividad sanitaria presencial por la Covid-19.



De esta forma, la institución colegial ha lamentado que la violencia no haya remitido el pasado año aunque durante la pandemia, debido al confinamiento, las agresiones físicas sí se redujeron a dos casos, en los que, a la agresión física, se unió también la verbal.



Por sexo, la mitad de ellas las sufrieron las mujeres y la otra mitad los hombres. En cuanto al lugar de trabajo, todos los casos se dieron en la sanidad pública, siete de ellas en Atención Primaria.



Finalmente, el tramo de edad donde se concentran todas las agresiones es el comprendido entre los 46 a 65 años. Respecto a la tipología del agresor, son los propios pacientes atendidos por el personal médico los que cometen las agresiones y Las causas principales son discrepancias con la atención médica recibida.