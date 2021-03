Extremadura dispondrá de más de 10 millones para favorecer la conciliación

Extremadura dispondrá de más de 10 millones de euros para favorecer la conciliación familiar y laboral con la puesta en marcha de medidas concretas.



De esa cantidad, 9,7 millones vendrán del Plan Corresponsables, aprobado este martes en Consejo de Ministros, a la que se sumará un millón más que estaba contenido en los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx).



La consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha remarcado que, entre los objetivos del Plan Corresponsables, dotado con 190 millones, se encuentra que las familias puedan atender a sus hijos menores sin tener que renunciar a trabajar fuera de casa, especialmente en el caso de las mujeres.



Gil Rosiña ha lamentado que la tarea de poner en marcha políticas de apoyo a la conciliación no es "fácil", añadiendo que la convocatoria de ayudas puesta en marcha por la Junta en abril 2020 para sufragar una parte del importe para la contratación de quien se haga cargo de la crianza de los menores fue un "fracaso", ya que, estas ayudas, dotadas con un millón de euros, solo recibieron cinco solicitudes.



Por ello, la consejera de Igualdad ha expuesto que con ese "resultado de fracaso" viene trabajando junto a otras consejerías, como la de Educación y Empleo, y direcciones generales, como la de Economía Social, para ser capaces de articular varias fórmulas y no solo ayudas directas, que "no han tenido mucho éxito".



Gil Rosiña ha insistido en que hay que ser capaces de poner los "ingredientes necesarios" para favorecer que surjan en Extremadura empresas de la economía social o cooperativas, fundamentalmente integradas por mujeres, ya que son quienes trabajan en los cuidados y en gran parte en la economía sumergida.



Por ello, ha valorado que el Plan Corresponsables tiene dos objetivos, por un lado, poner en marcha una política pública de conciliación y al mismo tiempo ser capaces de sacar de la economía sumergida el trabajo de los cuidados.



La consejera ha expuesto que, para ello, se fijará en el ejemplo de la puesta en marcha de la Ley de la Dependencia, momento en el que se configuraron programas de formación para capacitar a trabajadores y surgieron empresas y cooperativas que se dedican al desarrollo de esta norma.



"Con más motivos, este Plan Corresponsables tenemos que ser capaces de ejecutarlo y de ejecutarlo bien, y en este sentido me voy a emplear en las próximas semanas para que, cuanto antes, en una rueda como esta pueda anunciarles la convocatoria de este plan con estas nuevas transferencias del Estado", ha apuntado.



Así, y una vez aprobado dicho plan en el Consejo de Ministros, se necesita el "formalismo" de ser aprobado en Conferencia Sectorial de Igualdad, lo que ocurrirá en las "próximas semanas" aunque, la Junta trabaja ya en este sentido y los detalles serán elevados a la Mesa de Concertación Social para ser acordado con sindicatos y empresarios este nuevo programa de ayudas.