PP apoyará movilizaciones del campo ante "recortes" del ministerio que "aplaude" la Junta

La portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular, Mercedes Morán, ha mostrado el "apoyo total" de su formación a las movilizaciones de los agricultores y ganaderos de Extremadura para defender el "sustento de sus familias" que se encuentra en "riesgo" por los "recortes" aprobados por el Ministerio de Agricultura.



Unos "recortes", ha añadido en una rueda de prensa en Mérida, que la Junta de Extremadura "recibe con una sonrisa", ha dicho, para "no molestar" al ministro Luis Planas y al presidente del Gobierno Pedro Sánchez.



En este sentido, la diputada 'popular' ha trasladado un mensaje a la Junta para que se "ponga al día de los problemas reales" que sufre la agricultura y la ganadería en la región, porque, en caso contrario, "lo van a sufrir todos los extremeños". "Si al campo le va a mal, lo notaremos Extremadura entera", ha añadido.



Según ha explicado, el sector agrario es uno de los más perjudicados por la crisis de la pandemia de Covid-19, pues a la crisis de precios bajos que ya venía sufriendo, ahora se ha visto agravada por el cierre del canal Horeca (hoteles, restaurantes, cafeterías).



Esta situación, ha añadido, pone en peligro la subsistencia de "muchas explotaciones", que están "en riesgo de desaparición", mientras la Junta y el Gobierno "están en la propaganda", y cuando hacen algo es para "tocar el bolsillo" de los agricultores y ganaderos.



Así ocurrió, ha explicado, el pasado mes de enero cuando el ministerio ha "recortado" las ayudas de la PAC para 2021 y 2022 y la Junta "no solo lo ha consentido, sino que ha votado a favor de ello".



"Es insostenible que en estos momentos en los que hay mayores exigencias para producir más verde, se recorte el presupuesto de las ayudas de la PAC, y cuando hay precios insoportablemente bajos", ha apuntado.



En este punto, se ha mostrado a favor de impulsar la sostenibilidad, pero primero, ha dicho, la "sostenibilidad económica, porque si no hay rentabilidad en las explotaciones, no habrá nadie que pueda producir, ni verde ni de ninguna forma".



Sin embargo, el presupuesto de la PAC "ha bajado en 2021, y lo volverá a hacer en cada uno de los años de esta PAC futura, poniendo en riesgo la renta agraria".



"La Junta ha mentido aun sabiendo lo que se le venía encima, porque no quiere molestar a Planas y Sánchez. Están a lo que de diga Moncloa", ha señalado Morán en referencia a que la Junta haya "recibido con una sonrisa el decretazo del Gobierno para anticipar los recortes de la PAC".



Así se ha referido al real decreto del pasado mes de enero con dos recortes. Por un lado, en alusión al anexo donde se especifican los recortes para cada una de las ayudas de la PAC, como así señala el propio FEGA, en alusión a que "ha habido que bajar linealmente todas las ayudas de todos los agricultores y ganaderos de España para poder adaptarlo al nuevo presupuesto de la PAC".



El segundo, se refiere al recorte en la ayudas de pago básico para los años 2021 y 2022, por una "convergencia forzada" durante el periodo de transición a la que no ha obligado Bruselas, sino que se aplica por una "decisión" del Ministerio de Agricultura, y a la que ha votado a favor la Junta de Extremadura, según ha señalado Morán.