El PSOE no se manifestará el 8M en Extremadura porque "no es momento"

Así lo ha señalado la secretaria de Igualdad del PSOE de Extremadura, Amelia Molero, pero sí se mantendrá vivo el mensaje de la reivindicación de una "igualdad real y efectiva" de hombres y mujeres a través de las redes sociales, con encuentros virtuales y colgando lemas feministas en ventanas y balcones. "Es momento de avanzar en igualdad y no podemos permitirnos dar ni un paso atrás", ha remarcado.



En su primera rueda de prensa en el cargo, ha destacado que quién le iba a decir que esta convocatoria no sería para llamar a la participación en las movilizaciones por el 8M pues, tal y como ha insistido, el PSOE respetará las recomendaciones de las autoridades sanitarias en cuanto a las medidas de protección contra el coronavirus.



"No es momento de manifestaciones. Vamos a echar mucho de menos ver las calles de nuestros pueblos y ciudades llenas de mujeres y de hombres alzando la voz por la igualdad", ha señalado Molero, quien no obstante ha destacado que sí es momento para "reivindicar, reflexionar y hacer memoria".



Esto se hará apoyándose en las redes sociales para que se vea que "las reivindicaciones siguen en marcha", y en este sentido ha remarcado que se trata de un "momento crucial para la igualdad", ya que durante la pandemia se ha "evidenciado" que las mujeres se han llevado "la peor parte".



Tanto en el confinamiento como en la crisis económica, social y sanitaria que ha provocado la pandemia, ha señalado Molero, en tanto que han sufrido "más paro, más ERTE, más precariedad laboral", y han tenido que "acoplarse" al teletrabajo, lo cual ha demostrado la importancia de las medidas de conciliación.



Por otro lado, ha hecho hincapié en el "sufrimiento" de las mujeres víctimas de la violencia de género que han estado "24 horas conviviendo con sus maltratadores".



EL PSOE, CON EL MOVIMIENTO FEMINISTA



Al respecto, ha reiterado que el PSOE "ha estado, está y va a seguir estando con el movimiento feminista", con quien comparte la meta común de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y "seguir luchando mientras siga habiendo desigualdad".



En este sentido, ha manifestado que la igualdad no solo se defiende con palabras, sino que hay que acompañar estas "con hechos", como ha asegurado que ha venido haciendo el PSOE en sus más de 140 años de historia, legislando y poniendo al frente de las instituciones a mujeres.



Entre ellos, ha señalado el caso de Charo Cordero, quien fuera presidenta de la Diputación de Cáceres hasta su fallecimiento el pasado 24 de diciembre, a quien se recordará especialmente este 8M por tratarse de una "feminista comprometida y convincente". "Ha sido la bandera de la igualdad y el empoderamiento de la mujer rural", ha señalado Molero sobre Cordero.



LOGROS CON SELLO DEL PSOE



Y es que, según ha indicado, si se hace memoria, "no se puede entender la igualdad sin el PSOE", puesto que "los grandes logros" en esta materia "tienen firma y sello del PSOE", entre los que ha citado leyes como la de la interrupción voluntaria del embarazo o la de la violencia de género.



Entre las metas a alcanzar, ha citado la ley de igualdad de trato y no discriminación, o la ley de violencia sexual, así como a incrementar las medidas de conciliación laboral y familiar y más corresponsabilidad, para alcanzar "una igualdad real y efectiva".



Por todo ello, este 2021 el PSOE difundirá en redes sociales los hitos alcanzados en igualdad y en contra de la violencia machista, de modo que los días 8 y 25 de cada mes se darán a conocer los pasos que se han ido dando, así como se reconocerá el trabajo de "mujeres imparables e imprescindibles".



Para la dirigente socialista, es importante hacer hincapié en todos los logros conseguidos y "lo que nos ha costado llegar hasta aquí", especialmente para que los jóvenes "pongan en valor" este recorrido.