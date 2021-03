Las pernoctaciones extrahoteleras caen en Extremadura un 75,8% en enero

Rd./Ep.

El número de pernoctaciones en establecimientos turísticos extrahoteleros de Extremadura se situó en enero en 7.738, un 75,8% menos que en 2019 (-74,1% a nivel nacional), según los datos proporcionados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A su vez, en enero, se alojaron 2.818 viajeros en establecimientos turísticos extrahoteleros de la región (apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues), un 82,5% menos que en el mismo mes del año anterior (en España un -79,3%).

De este modo, el turismo rural disminuye interanualmente en viajeros 77,6% y en pernoctaciones un 70,1% en este mes. Además, la estancia media se sitúa en 2,81 días, produciéndose una tasa interanual del 33,2%.

Igualmente, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa, el número de viajeros que se han alojado en cámpines en Extremadura disminuyen respecto al mismo mes de 2019 un 88,4% y las pernoctaciones un 89%; disminuye la estancia media es un 5,5% con relación al mismo período del año anterior.

Mientras, en los apartamentos turísticos extremeños disminuye el número de viajeros un 87,2% y las pernoctaciones un 80,5%. La estancia media aumenta un 52,7% en este mes.

Finalmente, los datos de albergues están protegidos por secreto estadístico.

EN EL CONJUNTO NACIONAL



En el conjunto nacional, las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron la cifra de 1,4 millones en enero, lo que supone un desplome del 74,1% respecto al mismo mes de 2020.



Con la caída de enero, casi tres puntos superior a la de diciembre, las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros acumulan once meses consecutivos de retrocesos interanuales por efecto del Covid.



Las pernoctaciones de los residentes en este tipo de establecimientos totalizaron algo más de 639.000, con un descenso interanual del 49,4%, frente a las 805.000 que realizaron los extranjeros, un 81,3% menos que en enero de 2020.



En el primer mes del año estaban abiertos en España 83.246 alojamientos extrahoteleros, un 33% menos que en el mismo mes de 2020, lo que representa un 59,5% del total de establecimientos.



UN 80,6% MENOS EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS



Las pernoctaciones en apartamentos turísticos se redujeron un 80,6% en enero. Por procedencia, las de residentes bajaron un 42,6% y las de no residentes lo hicieron en un 88,4%.



Canarias, Andalucía y Cataluña fueron los destinos principales de los viajeros en enero, con tasas anuales en el número de pernoctaciones del -88,0%, -78,7% y -38,3%, respectivamente.



Por zonas turísticas, la Isla de Tenerife fue el destino preferido en apartamentos turísticos, con 105.923 pernoctaciones y una ocupación del 19,9% de los apartamentos ofertados. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones en enero fueron San Bartolomé de Tirajana, Madrid y Adeje.



El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) bajó un 15,4% en enero respecto al mismo mes de 2020.



Por su parte, las pernoctaciones en campings registran en enero un descenso del 53,5% respecto al mismo mes del año anterior. Las de residentes bajan un 35,7% y las de no residentes un 57,9%. El Índice de Precios de Campings (IPAC) bajó un 0,1% en enero.



En enero se ocuparon el 31,6% de las parcelas ofertadas, un 21,0% menos que en el mismo mes de 2020. El grado de ocupación en fin de semana alcanzó el 30,9%, con un descenso anual del 23,0%.



La Comunidad Valenciana es el destino preferido en campings, con 330.520 pernoctaciones, lo que supone una bajada del 49,1% respecto a enero de 2020.



La Comunidad Foral de Navarra alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 45,0% de las parcelas ofertadas. Por zonas turísticas, la Costa Blanca fue el destino preferido, con 203.701 pernoctaciones y una ocupación del 61,6% de las parcelas ofertadas. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Benidorm, Marbella y Cartagena.



LOS RESIDENTES EN TURISMO RURAL CAEN UN 68%



Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural presentan un descenso del 69,5% en enero respecto al mismo mes de 2020. Las de residentes bajaron un 68,3% y las de no residentes un 74,1%.



En los alojamientos de turismo rural se ocuparon el 3,4% de las plazas, un 58% menos que en enero de 2020. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 4,9%, con un descenso del 69,1%.



Por comunidades, Castilla y León fue el destino preferido, con 13.004 pernoctaciones, un 77,5% menos que en enero de 2020. Canarias alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 13,3% de las plazas ofertadas.



Por zonas turísticas, el Pirineo navarro fue el destino preferido, con 7.551 pernoctaciones. En la Isla de La Palma se alcanzó la mayor ocupación, del 15,9% de las plazas ofertadas. El Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural (IPTR) descendió un 0,7%.



Por último, las pernoctaciones en albergues registraron en enero un descenso anual del 79,5%. Las de residentes bajan un 78,6% y las de no residentes un 81%.



En albergues se ocuparon el 7% de las plazas, un 61,2% menos que en enero de 2020. El grado de ocupación en fin de semana alcanzó el 7,5%, con un descenso del 64,7%. Por comunidades, Andalucía fue el destino preferido, con 9.148 pernoctaciones, un 56,5% menos que en enero de 2020. Canarias alcanzó la mayor ocupación, con el 38,0% de las plazas ofertadas.