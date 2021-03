PSOE extremeño aboga por que CCAA adopten limitaciones "muy parecidas" ante Semana Santa

Ep.

El PSOE de Extremadura ha abogado este lunes por que las Comunidades Autónomas adopten, junto con el Gobierno central, limitaciones de movilidad "muy parecidas, por no decir iguales" en todas ellas, de cara a las próximas vacaciones de Semana Santa.



"Creo que les transmitiríamos a los ciudadanos un mensaje claro y nítido si todas las CCAA coordináramos las mismas medidas", según ha destacado el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, en rueda de prensa este lunes en Mérida, quien ha considerado que "lo que aprendimos en Navidad, debería valer para la Semana Santa".



En su intervención, González ha destacado que en las tres olas de la pandemia se han "conocido muchas cosas que hace un año desconocíamos", y también se han "cometido errores, porque no había manual de instrucciones claro", por lo que ha señalado que "de cara a la Semana Santa, bien harían las CCAA, junto con el Gobierno de España, en coordinarse".



El objetivo es que "no volvamos a cometer más errores", ha considero el portavoz socialista, quien ha recordado que ahora se cumple un año de la detección de los primeros casos de coronavirus en España, "un año muy complicado" debido al fallecimiento de familiares, compañeros y amigos que "se han ido por esta terrible pandemia", pero ha valorado que "en el final del camino se ve la esperanza" debido a la vacuna.



El portavoz socialista ha valorado que "en las últimas semanas en Extremadura ha habido un mejor comportamiento de la pandemia", tras lo que la región presenta "niveles muy buenos de incidencia" de incidencia de la Covid-19, "gracias a la responsabilidad de todos los extremeños", mientras que "el ritmo de vacunación es aceptable".



VACUNACIÓN PARA TODO EL MUNDO



Así, y "dentro de las dosis que están llegando", el ritmo de vacunación en Extremadura "es de los mejores ritmos que hay a nivel de España", tras lo que ha recordado que el virus se ha extendido por todo el mundo, pero lo que "las vacunas tienen que llegar a todos los seres humano".



Por tanto, "no acabaremos con la pandemia si hay países de primera y países de segunda y de tercera", ha advertido González, quien ha considerado que todos los seres humanos "tienen el mismo derecho a la vacunación" por lo que "es necesario que los países y los organismos internacionales cooperen y se pongan de acuerdo, porque para acabar con la pandemia es necesaria la vacunación".



Una vacunación que "tiene que ir a todos los seres humanos por igual, porque esa es la única manera de acabar con la pandemia", ha reiterado el portavoz socialista.