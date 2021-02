Mujeres extremeñas cobran casi 2.800 euros menos que los hombres, según informe de Gestha

Ep

En dicho informe, Gestha han advertido de que harán falta 121 años para poner fin a la brecha salarial en España, después de que esta haya aumentado en 33 euros, durante el último año.



En la actualidad, las mujeres cobran 4.948 euros menos que los hombres, según el trabajo realizado en la antesala del Día para la Igualdad Salarial de 2021 que se celebra el lunes 22 de febrero.



Los técnicos admiten que las mujeres tendrían que cobrar un 27,6 por ciento más para igualar el sueldo de los hombres, tal y como demuestran los últimos datos de la AEAT.



Las diferencias salariales son especialmente significativas en la Comunidad de Madrid, apuntan los técnicos, donde las mujeres cobran 7.754 euros menos.

Por el contrario, la autonomía más igualitaria en este sentido sería Extremadura, pese a que las diferencias retributivas escalan a poco más de 2.770 euros.



MAYOR DIFERENCIA EN RENTAS MÁS ALTAS



En un análisis por tramos de renta, Gestha explica que es en los más altos donde se concentran los agravios de la brecha salarial.

De hecho, mientras que las mujeres cobran 62 euros más que los hombres en la horquilla que oscila entre los 18.900 y los 25.200 euros de salario anual, reciben casi 37.500 euros menos cuando las retribuciones escalan por encima de los 126.000 euros al año.



A su juicio, esto se debe a la precariedad y el denominado techo de cristal, puesto que casi 4 millones de mujeres no llegarían al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir, el 44 por ciento del total de las ocupadas.



Además, concluyen que la ocupación de la mujer disminuye conforme aumenta el nivel de retribuciones de los puestos de trabajo, de forma que la presencia de la mujer cae por debajo del 40 por ciento en puestos retribuidos a partir de los 44.100 euros, hasta ocupar menos de una cuarta parte de los puestos de más de 94.500 euros, o ser menos de dos mujeres de cada diez puestos directivos que cobran más de 126.000 euros anuales.



De ahí que Gestha urja a tomar medidas frente a la brecha salarial, máxime teniendo en cuenta que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes una declaración institucional en la que se compromete a luchar contra las diferencias retributivas entre unos y otras.



NO HAY MEDIDAS SUFICIENTES



Entre ellas, destacaría el aumento del número de plazas tanto en las escuelas públicas infantiles de 0 a 3 años como en los centros especializados para la atención y el cuidado de las personas mayores o dependientes, porque las diferencias de sueldo se agravan sobre todo en las edades en las que se concentra la maternidad y el cuidado de los ancianos. En cualquier caso, la desigualdad más abultada se localiza a partir de los 65 años, superándose los 11.080 euros.



El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, cree que, "si bien las sucesivas subidas del salario mínimo contribuyeron a reducir la brecha salarial", estas "no son suficientes para acabar con una de las principales causas de la desigualdad económica y social" que, "es una mayor participación de la mujer en el trabajo a través de la conciliación".

También expone la necesidad de "romper el techo de cristal a través de una promoción profesional más igualitario, que "debería constituir uno de los retos más importantes que debe abordar el Gobierno a través de un Pacto de Estado".