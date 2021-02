Extremadura vacunará a unos 8.000 grandes dependientes y a los cuidadores profesionales

Ep

Sobre el proceso de vacunación contra la Covid-19, Vergeles ha concretado que esta semana están "centrados" en vacunar a los grandes dependientes, dado que "el problema logístico es importante y de organización", aunque ello "no significa" que con las vacunas que vengan de AstraZeneca no se vayan alternando otros grupos "para ir vacunando al mismo tiempo".

Según el Vicepresidente, "en esta semana, me gustaría que nos centrásemos en los grandes dependientes, que son personas muy vulnerables y en sus cuidadores profesionales y yo creo que a eso es a lo que nos tenemos que referir y en lo que tenemos que insistir".

Respecto al proceso de vacunación de este colectivo, Vergeles ha añadido que un porcentaje "muy importante" podrán ser trasladados por sus familiares a los centros de salud.



Y es que, como ha recalcado, parten de la "premisa" de que la vacuna de Pfizer que se va a usar "principalmente" en este grupo de personas "no se puede mover porque si se mueve se desnaturaliza y eso es una dificultad que tiene la vacuna".



De esta manera, tiene que ir la persona en situación de dependencia al centro de salud o al sitio donde se vayan a vacunar, sobre lo cual ha indicado que los equipos y direcciones de Atención Primaria y las direcciones de Salud están valorando la situación en la que se encuentra el gran dependiente y cómo se puede trasladar al centro de salud.

Concretamente, ha recalcado que "mayoritariamente" podrán ir con medios propios, aunque "habrá otra parte que no pueda ser así" y, para ello, hablarán con los alcaldes extremeños y tienen el "ofrecimiento" de Cruz Roja Española.

En este sentido, Vergeles ha añadido que, "de tal suerte que ya en situaciones muy complicadas vamos a ver si somos capaces de trasladarlos con unos medios adaptados, porque es verdad que hay algunas personas que están encamadas que no se pueden en un coche normal y que es necesario que los lleven vehículos adaptados, incluso ambulancias, al centro sanitario".

El Vicepresidente ha recalcado que ambas son las dos formas que tienen "pensadas" para vacunar a los grandes dependientes, aunque ha reconocido que hay "una tercera vía" que está estudiando la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios para situaciones "completamente extremas", aunque "todavía no" tienen la autorización, y que pasaría por la misma vacuna y "ver si en casos concretos, muy determinados, y con un medio de transporte que tenga los menos movimientos posibles alguna dosis concreta se puede desplazar a domicilio".



Respecto a dónde se producirán dichas vacunaciones de grandes dependientes, el vicepresidente segundo ha comentado que la "mayoría" será en centros de salud, pero que "queda a criterio" de las áreas de salud, del ritmo de vacunación y de cuántas personas hayan detectado que se puedan trasladar en sus vehículos propios.



Junto a los grandes dependientes, Vergeles ha destacado que también serán vacunados los cuidadores profesionales, pero que no van a recibir la vacuna ni los familiares y "ni siquiera" los cuidadores familiares y, serán "solo" los cuidadores profesionales porque "generalmente" cuidan a varios dependientes y pueden pasar "involuntariamente a ser súper contagiadores".

Según el Vicepresidente, "primero vamos vacunar a los dependientes, y después se llamará a los cuidadores, porque los cuidadores no tienen las limitaciones de movilidad que tienen las personas en situación de dependencia", de forma que, "primero" hacen "lo difícil" y luego ya van a "algo que sea más fácil para acelerar el proceso".



En relación a cuántas personas podrían ser vacunadas esta semana, ha matizado que no lo puede decir pero que, en todo caso, utilizarán el número de dosis que puedan de Pfizer, aunque sabiendo que todavía habrá colectivos a los que le tienen que poner la segunda dosis, por lo que cada una de las áreas de salud "se tiene que ir organizando".



Posteriormente, ha insistido en su defensa de que "ya es bueno" que se vaya vacunando por tramos de edad, lo cual se puede "simultanear" con determinadas profesiones, porque el proceso de vacunación será "tremendamente tortuoso", de manera que pasados los primeros grupos de personas "que eran los más vulnerables" cree que se puede vacunar por el citado criterio de grupos de edad.



Preguntado por el efecto de esas vacunaciones, Vergeles ha reconocido que es "muy empírico", pero que "sí se nota" en las residencias y en el personal sanitario, los dos colectivos que están vacunados en la región, y que, por ejemplo, se están dando menos brotes en residencias después de haberlo pasado "muy mal" y se está contagiando "menos" el personal sanitario que ya está vacunado "y eso se ve en los datos que vamos analizando día a día".



Y, en relación de recurrir a espacios como las instalaciones feriales de Mérida o de Badajoz para vacunar a la población, el titular extremeño de Sanidad ha avanzado que, cuando se llegue a los grupos de edad "probablemente sean necesarios grandes espacios para vacunar", y ha planteado que el Servicio Extremeño de Salud (SES) "goza de una excelente red de Atención Primaria de Salud".



En concreto, dispone de más de 110 centros de salud y más de 400 consultorios locales "muy pegados al territorio", de forma tal que "salvo en las ciudades más importantes no tenemos que hacer un despliegue de medios muy importante", reiterando que lo que quiere son dosis de vacunas.