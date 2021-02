Junta moviliza unos 160 millones para tejido empresarial y autónomos afectado por pandemia

Rd./Ep.

La Junta de Extremadura ha movilizado del orden de 160 millones de euros hacia el tejido empresarial y a autónomos, con especial atención a los sectores de comercio y hostelería, desde que se iniciara la pandemia provocada por la COVID-19.

Así lo ha indicado este jueves el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, durante su comparecencia a petición propia en la Asamblea de Extremadura, para informar sobre las previsiones de la Junta de Extremadura ante la difícil situación del sector de la hostelería, de la restauración y del comercio en la región.

De este modo, durante su intervención, el titular extremeño de Economía ha indicado que “se ha trabajado día a día, y lo seguimos haciendo, para gestionar de la mejor manera posible esta crisis y sus consecuencias, siempre con el firme propósito de que los extremeños y extremeñas se vean y se sientan protegidos y arropados ante la complicada situación actual”.

En este sentido, España ha valorado la relación de medidas puestas en marcha desde que comenzaran las dificultades en los sectores de hostelería, restauración y comercio, “que sin duda se han visto muy afectados debido a las características propias de este virus, asociado a la movilidad de las personas”.

Entre la batería de medidas aprobadas y desarrolladas, el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital ha destacado las ayudas de recuperación y reactivación recogidas en los últimos decretos con ayudas directas y sin convocatoria a los sectores más afectados por la pandemia y las medidas restrictivas para frenarla, incluidas en el decreto-ley 15/2020 con 10 millones de euros y el decreto 1 y 2/2021 con 60 millones de euros.

Asimismo, ha destacado el decreto ley 9/2020 con ayudas destinadas a fomentar la financiación y liquidez de pymes y autónomos, como los microcréditos circulantes Covid dotados con 5 millones de avales, que podrán generar a través de Caja Almendralejo una cartera de microcréditos de 16 millones de euros de cuyas operaciones, algo más del 25 por ciento, pertenecen a sectores del comercio y hostelería.

También, la línea Extraval, dotada con un total de 3 millones de euros al fondo de provisiones técnicas, con la posibilidad de avalar a empresas por un total de operaciones de 20 millones de euros, de cuyas operaciones, algo más del 30 por ciento, pertenecen a sectores del comercio y hostelería, según ha informado la Junta en una nota de prensa.

Además, España ha informado de las ayudas del Decreto-Ley 14/2020, de 22 de julio, de medidas para la activación de la demanda en Extremadura, dotado con 6,5 millones de euros, dirigido al comercio, y ayudas destinadas a la implantación de soluciones de teletrabajo y emprendimiento digital, con una dotación presupuestaria de 3,5 millones de euros, también para el comercio y la hostelería.

De la misma forma, el consejero ha destacado la convocatoria de incentivos autonómicos 2020, 637 solicitudes, de las que el 22 por ciento pertenecen al turismo y hostelería y un 13 por ciento a comercio, siendo el total de las subvenciones para ambos sectores de 1,6 millones de euros, con una proyección de inversión de 50,4 millones de euros y para este año, convocatoria abierta con un crédito de 16,1 millones de euros.

Ante el hemiciclo, el titular extremeño de Economía ha reiterado las ayudas de la Consejería de Educación y Empleo, en el Decreto-ley 8/2020, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación frente a la COVID-19, con el que se impulsaron ayudas directas para el mantenimiento del empleo por 57, 5 millones.

Del mismo modo, por parte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, están los préstamos-microcréditos para aportar liquidez a las empresas turísticas, con una dotación de 2 millones de euros; abono ágil de subvenciones a la calidad turística concedidas ayudas a 223 expedientes por un total de 2.177.580,62 euros; bonos turísticos por un total de 4,5 millones de euros y las nuevas ayudas Covid a las empresas turísticas, por importe estimado de 3 millones de euros.

Para finalizar, el consejero ha agregado que a todas estas ayudas, entre otras, lanzadas por la Junta de Extremadura, hay que añadir las impulsadas por el Gobierno de España, fruto del trabajo conjunto y del diálogo de esta Comunidad Autónoma con los diferentes ministerios, como ayudas directa y a apoyo a la liquidez, ayudas directas a través de los ERTES y línea de avales del ICO, entre otras.

En definitiva, “debemos asumir la recuperación económica sustentada en una transformación económica y social vertebrada en el avance de la digitalización, la ciencia y la investigación y dirigida a mejorar los niveles y la calidad del empleo, el estado de bienestar y la sostenibilidad medioambiental en nuestra región”, ha sentenciado.



LA OPOSICIÓN COINCIDE EN QUE LAS AYUDAS LLEGAN TARDE



Los grupos de la oposición --PP, Cs y Unidas por Extremadura-- han coincidido en que las ayudas, aunque necesarias, han llegado tarde y en que algunas de ellas tienen excesiva burocracia.



El diputado del PP Juan Parejo ha criticado la actitud "irresponsable" de la Junta, que además de "no hacer, no deja hacer", ya que, como ha indicado, ha hecho "caso omiso" a las demandas y planes propuestos por su formación, además ha pedido que se indemnice a los autónomos porque se ha demostrado que ni hostelería ni comercio han sido foco de contagios.



En este sentido, ha considerado que en la Junta son "trileros" de las cifras y los datos, ya que se prometen miles de euros, ha dicho, y éstos "no llegan", además de instar a asumir responsabilidades cuando se han "pegado patinazos sonoros" y se han cometido "errores".



En el turno de Cs, la diputada Marta Pérez ha incidido en que los trabajadores de los sectores de la hostelería y el comercio están "cansados" y "preocupados" y se sienten "impotentes" porque no son escuchados y no se consensúan las medidas con ellos.



Asimismo, ha demandado agilidad a la administración, porque su "improvisación" les "cuesta dinero" a los autónomos, además de considerar que las decisiones deben estar fundamentadas, porque ya se ha visto lo que ha ocurrido en el País Vasco, ha aseverado.



Por parte de Unidas por Extremadura, el diputado Álvaro Jaén ha indicado que las ayudas han tardado mucho, así como el pago de algunas, además de solicitar que se amplíe el servicio técnico para atender algunas solicitudes, ya que "cuando se acabe el crédito se acabó el grifo".



Asimismo, ha considerado que se pueden hacer "más cosas" y debe salir de la Asamblea una voz unánime para reclamar mejoras y cumplimientos al Gobierno central.



Finalmente, el diputado socialista Pedro Blas Vadillo ha agradecido el ejercicio de "transparencia" y "rendición" de cuentas realizado con la comparecencia del consejero, además de valorar la "humildad" de España a la hora de asumir errores, ya que tomar "decisiones duras no es fácil".



En este sentido, ha invitado a la oposición a trabajar desde el consenso para contribuir a que los ciudadanos puedan desarrollar su proyecto vital, además de criticar que la gestión del PP cuando gobernó la región "no es para sacar pecho" y ha aseverado que ojalá hubieran hecho lo que ahora piden.