Convalidado en Asamblea decreto con 40 millones en ayudas a hostelería, comercio y turismo

Ep.



El decreto ley 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueba un programa de ayudas directas --y sin convocatoria-- con un montante de 40 millones de euros por parte de la Junta de Extremadura para la recuperación y reactivación de la hostelería, turismo, comercio y otros sectores más afectados por la crisis sanitaria de la Covid-19, ha sido convalidado este jueves en la Asamblea.



La norma, que ha recibido más de 11.000 solicitudes en sus 10 primeros días de apertura del plazo de peticiones para adherirse a la ayuda, ha contado con el voto favorable del PSOE, de Ciudadanos y de Unidas por Extremadura, así como con la abstención del PP.



Así, las ayudas --que serán de mínimo 2.500 euros y máximo 25.000 por beneficiario-- están destinadas a prestar apoyo económico a las pymes con centro productivo en Extremadura, con independencia de cuál sea su forma jurídica, incluidos autónomos, comunidades de bienes y entidades sin personalidad jurídica, pertenecientes a los sectores de la hostelería, turismo, comercio y otros sectores empresariales afectados en su actividad por la Covid-19.



Según ha destacado durante la convalidación de la norma este jueves en la Asamblea el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta, Rafael España, la medida --unida a otras puestas en marcha con posterioridad a la misma-- tratan de ayudar a afrontar la "merma" en la facturación de empresas y autónomos como consecuencia de las limitaciones aplicadas en la región para hacer frente a la situación de la pandemia.



De este modo, y tras mostrarse igualmente dispuesto a incrementar la cuantía de las ayudas "si fuera necesario en función de las necesidades", el consejero ha mostrado su agradecimiento y apoyo a los autónomos y empresas de la región por su "esfuerzo" y "contribución" para el "sostenimiento del sistema".



Al mismo tiempo, Rafael España ha trasladado un mensaje de "confianza" en las medidas de contención de la pandemia que está aplicando la Junta y que "están dando frutos"; y ha invitado a seguir confiando "firmemente" en que la vacunación "será la solución para contener finalmente el virus" y que "la recuperación económica posterior sea lo más rápida y ágil posible, con la esperanza de dejar atrás esta crisis de manera definitiva".



BENEFICIARIOS



Para optar a las ayudas, las pymes deberán acreditar haber sufrido en el año 2020 una disminución de, al menos, un 20 por ciento en el volumen de operaciones de la empresa declarado en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en comparación con la base imponible de igual período del año 2019.



En caso de empresas que no puedan acreditar tal disminución del volumen de operaciones, se podrá obtener la condición de beneficiario/a en el caso de que la pyme se haya visto obligada al cierre o suspensión temporal de sus establecimientos y actividades como consecuencia de las medidas de contención establecidas para combatir la crisis sanitaria producida por el coronavirus.



La subvención estará dirigida a compensar los gastos fijos operativos de las solicitantes durante la pandemia y con ella, se financiará las necesidades de liquidez o de capital circulante para que la empresa pueda operar y atender sus pagos.



Estas ayudas se encuentran vinculadas a continuar ejerciendo su actividad y mantenimiento el empleo existente a la fecha de presentación de solicitud hasta, al menos, el 31 de mayo de 2021.



Asimismo, dentro de este decreto-ley se establecen también nuevas medidas urgentes en materia tributaria para hacer frente al impacto de la Covid-19 en Extremadura.



En concreto, la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar, relativa a máquinas recreativas y de azar devengada entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021 se bonificará al 50 por ciento siempre que se mantenga de alta en el censo la máquina durante todo el primer trimestre.



Además, durante el ejercicio 2021 se establece también una bonificación del 50 por ciento de las tarifas de la tasa por prestación de servicios y realización de trabajos en la ordenación del sector turístico.



FIJACIÓN DE POSICIONES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS



Por su parte, el diputado del PSOE Ricardo Utrera Fernández ha destacado que la Junta destinará --con este decreto y otras medidas aprobadas también tras el mismo-- 60 millones de euros en ayudas a la hostelería, turismo y comercio y otros sectores "gravemente afectados" por la crisis sanitaria y económica.



"Son unas ayudas necesarias y que han recibido más de 11.000 solicitudes en 10 días", ha destacado Utrera Fernández, quien ha destacado el "sacrificio extraordinario" que están realizando la hostelería, el comercio y el turismo; y ha trasladado un mensaje de "confianza" en el acompañamiento que la Junta realiza hacia los mismos, al tiempo que ha lamentado el "oportunismo" que la oposición practica durante la pandemia "para intentar sacar rédito político".



El socialista ha defendido así que "la crítica es buena y necesaria" pero ha considerado "indecente" la actitud de algunas personas hacia el consejero de Sanidad. "Ni Vergeles ni nadie tiene todas las respuestas", ha subrayado, al tiempo que en todo caso ha destacado que "parece que vamos avanzando en la dirección correcta".



A su vez, el diputado del PP Hipólito Pacheco ha criticado la "ineptitud" del Gobierno central y de la Junta para hacer frente a las consecuencias económicas de la Covid-19 para los negocios. "Son miles de proyectos empresariales que se han perdido en un solo año, después de toda una vida luchando por ello", ha advertido.



Así, tras reclamar la puesta en marcha de "todos los recursos disponibles" para evitar que se sigan destruyendo empresas y autónomos, ha considerado que el decreto "chapuza" convalidado este jueves cuenta con un presupuesto "insuficiente" y limitado "al primero que llega al registro".



Pacheco también ha advertido de que con las condiciones estipuladas las ayudas "sólo llegarán al 30 por ciento de los afectados", lo que evidencia a su juicio el "fracaso" en la gestión de la pandemia por parte de la Junta, que a su juicio supone "el peor gobierno en el peor momento"; y ha pedido la dimisión del consejero de Sanidad, José María Vergeles, "porque si dimite en Extremadura se salvan vidas y negocios".



Mientras, la diputada de Ciudadanos (Cs) Marta Pérez ha criticado que la Junta está marcando "sola" el "camino" para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia, con medidas restricciones adoptadas "sin criterios científicos" que "más parecen buscar penalizar", ha dicho.



"No pueden salvar a una parte de la población dejando morir a otra", ha espetado Pérez, quien ha considerado "insuficiente" y "muy limitado" el presupuesto total de las ayudas previsto por la Junta para que hostelería, comercio y turismo puedan hacer frente a las consecuencias de la Covid.



La diputada de Cs, también, ha considerado "ridícula" la dotación que recibirá cada afectado después de un año de "sufrimiento" y de una situación "límite" para los negocios, aunque ha reconocido que "menos es nada" y por ello su grupo apoya el decreto convalidado este jueves.



De su lado, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha reprochado que el decreto de ayudas directas de la Junta llegue 11 meses después de haber declarado el primer estado de alarma el Gobierno central. "El Gobierno central tuvo otro ritmo y empezó a moverse antes", ha indicado.



En la misma línea, ha aplaudido la medida, aunque ha lamentado su tardanza, ha dicho, así como también que la Junta no haya accedido a las diferentes propuestas que Unidas por Extremadura ha venido planteando desde el inicio de la pandemia para apoyar al tejido productivo regional.



"El agujero que se está creando es de dimensiones bíblicas", ha advertido Álvaro Jaén, quien ha criticado que la ayuda directa de la Junta, además de "exigua", llega "tarde" a juicio de su grupo.