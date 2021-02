Extremadura propone que, tras los trabajadores esenciales, se vacune por tramos de edad

Ep/Rd

El vicepresidente y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha avanzado que propondrá que una vez concluya la vacunación contra la Covid de los trabajadores esenciales se continúe el proceso por tramos de edad.



En concreto, su planteamiento sería que una vez se vacune a los mayores de 80 años, que se simultaneará con la de los trabajadores esenciales que se aprobará esta tarde en el Consejo Interterritorial del Consejo Nacional de Salud, se citaría a los que tienen entre 70 y 79 años, para posteriormente ir bajando de década sucesivamente.



Según Vergeles, con esta propuesta, a la que se suman otras comunidades autónomas, pretende "agilizar" el proceso estableciendo además criterios "más objetivos" que permitan vacunar con "tranquilidad y con seguridad".



A día de hoy, en Extremadura, se han administrado 71.338 dosis, con el porcentaje más alto de todas las comunidades autónomas, con las que se ha vacunado a 42.521 extremeños que han recibido al menos una dosis, y de los cuáles 28.817 ya han recibido las dos.



Con ello, se están alcanzando tasas de vacunación de pauta completa en todos los grupos de un 56%, pero que se eleva al 70% en las personas institucionalizas, al 76% en los trabajadores sociosanitarios y al 36% en los sanitarios.



Según Vergeles, el 80% de los trabajadores sanitarios ha recibido al menos una dosis. En este colectivo, ha aclarado Vergeles, se encuentran todos los trabajadores y no solo los sanitarios, como es el caso de auxiliares administrativos o celadores, al igual que "aquellas personas de los equipos directivos que tienen una especial riesgo o exposición al virus", tanto de centros públicos como privados.



De esta forma, considera que va a "buen ritmo", si bien no ha podido precisar si se alcanzará el objetivo de vacunar al 70 por ciento de la población en verano, pero sí ha dicho que espera haber alcanzado "una gran parte" de ella.



Al respecto, ha señalado que la "limitación" con la que se encuentra para incrementar el ritmo está en las dosis recibidas, que espera que puedan incrementarse próximamente.



Ha señalado que la comunidad tiene a su disposición para vacunar todos los centros de atención primaria, que son los "verdaderos expertos" en vacuna, lo que permitiría poder administrar cerca de 25.000 dosis diarias.



PRÓXIMOS GRUPOS



Vergeles ha subrayado que a lo largo de este mes se comenzará a vacunar a los grandes dependientes en sus domicilios y a sus cuidadores profesionales.

Ello se simultaneará con otro personal sanitario que ya se ha comenzado a vacunar desde este martes, entre los que se encuentran odontólogos e higienistas dentales, y se continuará con fisioterapeutas y otro personal sanitario.



Estos profesionales se alternarán con un nuevo grupo que aparece en el plan de vacunación, que está integrado, según se presentará este miércoles en el consejo interterritorial a las comunidades autónomas, tras su aprobación en la Comisión de Salud Pública, en el que se encuentran las instituciones penitenciarias, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, incluidas las Policías Locales, bomberos y personal de protección civil o el Infoex.



También los docentes no universitarios, comenzando por infantil y primaria y continuando por secundaria. También está por definir si es el ministerio de Defensa el que va a vacunar al Ejército o las comunidades autónomas. Todo ello, ha insistido, se va a simultanear con los mayores de 80 años.



Sobre las quejas de los alumnos de enfermería por no encontrarse en estos grupos prioritarios, Vergeles ha señalado que entiende que es un colectivo que está en "un ambiente de alta exposición".

Sin embargo, cree que no son las comunidades autónomas las que deciden a quién vacunar, sino que de ello se encarga el grupo de trabajo del Ministerio de Sanidad, que es al que se deben hacer las solicitudes.



No obstante, ha explicado que se alegra de que haya reclamaciones de colectivos que se quieran vacunar porque, ha reconocido, al principio estaban "temerosos" de que la gente no se quisiera vacunar y, "el hecho de que haya interés es de agradecer, pero la puerta a la que tienen que llamar es a la de la Comisión de Salud Pública".