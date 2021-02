Extremadura abre la hostelería de 7 a 18 h y, centros comerciales con aforos limitados

El Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha recalcado que, aunque la incidencia acumulada ha descendido, "seguimos en un riesgo muy elevado, no estaremos tranquilos hasta que sedamos capaces de bajar el nivel de alerta en el que estamos ahora y, para eso, nos queda algún esfuerzo más que se puede ver compensado con las medidas de flexibilización y que inciden decididamente sobre la fatiga pandémica y, sobre uno de los sectores, que sin ser culpables de la infección, han soportado cierres de establecimientos y, pòner en riesgo no sólo su salud, sino su economía".

Vergeles ha señalado que "en esta situación epidemiológica, todavía complicada, si podemos adoptar, con las recomendaciones de Salud Pública", unas medidas que se publicarán en el DOE este jueves y, entrarán en vigor a las 00.00 horas del viernes, confirmando que el toque de queda se mantiene a las 22.00 horas.

Concretamente, sobre la hostelería, en Extremadura, se permitirá apertura de establecimkientos en horario continuado de 7 de la mañana a 18 hores, para permitir servir desayunos y comidas, esta apertura tendrá condicionantes para que sea segura: en el interior del local, no se podrá superar el aforo del 40%, en las terrazas no superior a 50% de las mesas permitidas, salvo que el Ayuntamiento haya permitirdo ampliación superficie, siempre reespetando proporción y distancia de 2 mettros entre mesas, queda prohibido consumo en barra, sólo sentados en mesa baja y, el límite de comensales es de 4, queda prohibido la ttelevisión en volumen y la música de ambiente, para personas no generen aerosoles al elevar la voz y evitar contagio y, obligatorio uso mascarilla salvo en el momento de la consumición y, se podrá sancionar si la mascafrilla no se tiene puesta aunque se tenga la bebida en la mesa.

Sobre la actividad comercial, el Vicepresidente ha indicado que la propuesta de flexibilizacióhn aprobada que, con el horario actual, se permitirá la apertura de los centros comerciales, incluidas galerías, con aforo del 30% en locales y zonas comunes, que no están para hacer colas, sino para el tránsito de personas, por lo tanto, tendrán que controlar se hagan colas en exterior del edificio.

Además, se ha decidido pPoner en marcha medidas de flexibilización que acompasen protección salud con la recuperación de la económica pero, no sólo de pan vive el hombre y, hace falta combatir la fatiga pandémica y, se va a permitir a la sociedad, con la flexibiliación de actividades deportivas y culturales, llenar la voluntad que nos siga permitiendo hacer esfuerzos para combatir coronavirus.

Respecto a la actividad cultural, se permite visita a museos, salas exposicionees, a centros interpretacion, a espacios patrimonionales con cita previa y sin superar el 40% del aforo y, grupso de no más de 6 personas. Además, la apertura de cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares, no pudiendo superar el 30% del aforo; horario límite en el que el píblico tiene que salir será las 21.30, disponiendo de media hora para volver al domicilio para poder cumplir con toque de queda.

Sobre actividad deportiva y baile, para todos municipios, se prohibite competiciones y eventos deportivos salvo las federadas ded ambito nacional, con píblico máximo del 30% si son cubiertos y, del 40% si son abiertos.

Sólo en municipios de más de 3000 habitantes, con un incidencia acumulada menor a 500 casos por cada 100.000 habitantes se permite la apertura de instalaciones, centros deportivos y espacios para la realización actividad física en espacios cubiertos, con uso obligatorio de mascarilla y afofro máximo del 30% y, en un horario, de 7 a 18 horas; al aire libre, sólo deporte individual o grupal sin contacto físico.

Y, en relación a la apertura de academias, escuelas, clubes de baile y danza, en modalidades de baile individual y grupa sin contacto físico, con uso obligatorio de mascarilla y, aforo máximo 30% y, de 7 a 18 horas.

Vergeles ha recalcado que, "si pedíamos un esfuerzo colectivo para combtatir, poner encima de la mesa que, cuando somos responsables, somos capaces de lograrlo, pero no estamos en una situación buena todavía, seguimos apelando a la responsabilidad".