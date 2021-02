Renfe devuelve 3.800 billetes con origen o destino Extremadura en cinco meses

Renfe ha devuelto en los últimos cinco meses 3.800 billetes a los viajeros de trenes con origen o destino Extremadura, cuyo importe global asciende a 90.000 euros, debido a las restricciones de movilidad impuestas para frenar la pandemia.



Concretamente, por provincias, del total de billetes cancelados en la comunidad extremeña, 2.400 han sido para desplazamientos desde o hacia la provincia de Cáceres y otros 1.400 de servicios de Badajoz.



Así pues, a través de una nota de prensa, Renfe recuerda que debido a las restricciones de movilidad decretadas, ofrece a sus clientes las operaciones de devolución o cambio sin coste adicional en todos los servicios de Larga y Media Distancia de Extremadura.



Asimismo, señala que aquellos viajeros que no tengan justificado su desplazamiento o que no deseen realizar el mismo pueden optar por la devolución del importe íntegro del billete, sin gastos de anulación, o por un nuevo billete para otra fecha sin gastos de cambio.



Del mismo modo, Renfe destaca que de esta forma reafirma su "responsabilidad y compromiso con la sociedad", a través de una política generalizada de cambios y anulaciones gratuitos y con devolución del importe íntegro de los billetes anulados a todos los viajeros.



Todas las operaciones de cambio o devolución se pueden realizar, dentro del periodo de validez de los billetes, a través de los habituales canales de venta (www.renfe.com, taquillas de estaciones, agencias de viaje, etc.).



No obstante, la compañía señala que las medidas que las autoridades sanitarias han establecido para viajar en España durante las diferentes fases de la pandemia, y las propias medidas adoptadas por Renfe antes, durante y después de embarcar a bordo de los trenes, están permitiendo que el transporte ferroviario se realice cumpliendo las condiciones de seguridad e higiene.



En este sentido, Renfe ha recibido la certificación AENOR frente a la Covid-19 para el transporte de viajeros en los servicios de Alta Velocidad, Larga Distancia y Avant, y mantiene una estrecha coordinación con las autoridades sanitarias para evitar la transmisión del coronavirus en los trenes.