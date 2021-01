PSOE: El PP "pagará" en urnas haber salido de unidad y no estar "a la altura" ante Covid

Ep.



El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha considerado que, teniendo en cuenta que los ciudadanos "tienen memoria", el PP "pagará" en las urnas haberse salido, ha dicho, de la "unidad" y no haber sabido estar "a la altura de las circunstancias" ante la "terrible pesadilla" de la pandemia de la Covid-19.



Tras indicar que el PSOE en la comunidad "siempre" durante los últimos meses ha venido defendiendo que "en primer lugar" es necesario la recuperación sanitaria, acabar con la pandemia, pero que paralelamente "es necesario también la recuperación económica", ha aplaudido así que Ciudadanos y Unidas por Extremadura no haya votado en contra de los Presupuestos regionales (PGEx) para 2021, a diferencia de un PP que se ha quedado "fuera" de la "unidad" con un voto "en contra de la voluntad de los extremeños, que están pidiendo llegar a acuerdos".



De este modo, en rueda de prensa este lunes en Mérida, y tras tachar de "muy buena noticia" que los PGEx hayan sido aprobados con la mayoría absoluta del PSOE y con el apoyo de Ciudadanos y la abstención de Unidas por Extremadura, ha defendido que dichas cuentas incluyen "recursos públicos suficientes para iniciar esa recuperación económica" tras la pandemia de la Covid-19.



"El PSOE a pesar de tener mayoría absoluta ha buscado el acuerdo, el diálogo, para que en el Presupuesto de Extremadura se integraran el mayor número de voces posibles, porque esto es lo que hace posible un diálogo y un consenso", ha dicho, y ha agradecido que Cs haya votado a favor de las cuentas y que Unidas por Extremadura se haya abstenido.



Al respecto, Juan Antonio González ha subrayado que el PSOE ha intentado "integrar al mayor número de fuerzas políticas posibles en un momento muy delicado para que hubiera un respaldo más mayoritario", y ha lamentado que el PP se ha quedado "fuera", porque "lo que ha hecho el PP es un voto en contra de la voluntad de los extremeños, que están pidiendo que lleguemos a acuerdos".



"El PSOE, Ciudadanos y Unidas por Extremadura han llegado a acuerdos y el único que se ha quedado fuera es el PP, que vive aislado de lo que piensan y quieren los ciudadanos de Extremadura y es que lleguemos a acuerdo", ha dicho González, quien ha afirmado que cuando pase la pandemia y se vea "con distancia" que "esto ha sido una terrible pesadilla" se evaluará lo que ha hecho cada uno y se determinará que "en los momentos más críticos de la región y del país el PP no estuvo a la altura de las circunstancias", sino que "el PP solamente intentó pescar en río revuelto".



"Y eso lo pagará porque los ciudadanos tienen memoria y en un momento en el que piden unidad el PP se sale de la unidad, se sale de lo que quieren la mayoría de los ciudadanos", ha espetado.