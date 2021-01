Sobre PGEx 2021, PP critica que sectarismo PSOE le impide arrimar el hombro en la crisis

El portavoz de Hacienda del GPP, del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Luis Alfonso Hernández Carrón, ha subrayado que el "sectarismo" del PSOE, rechazando 756 enmiendas de los 'populares' al proyecto de Ley de Presupuestos de Extremadura para 2021, ha impedido arrimar el hombro en la actual crisis sanitaria y económica en la que está sumida la región.

Asimismo, el portavoz ha señalado que este "abuso" choca con la "palabrería" sobre cogobernaza que vende Vara junto a su jefe, Pedro Sánchez.

Luis Alfonso Hernández Carrón ha aseverado que el PP ha puesto de su parte esforzándose desde el primer día para aportar propuestas en la Cámara, y prueba de ello son las "800 enmiendas que presentamos", de las que ya vetaron 40 para impedir el debate sobre rebajas de impuestos.

En este sentido, se ha remitido al diario de sesiones de estos dos últimos días, que deja claro que el PSOE no ha tenido intención de dialogar ni negociar con el PP y se han limitado a aprobar una enmienda del texto articulado y transaccionar 3 de las 760 enmiendas que quedaban vivas para el debate final.

"Hoy hemos visto de nuevo que ese sectarismo impide materialmente arrimar el hombro en esta crisis cada vez más profunda", ha recalcado Hernández Carrón.

Junto con ello, ha advertido también que las cuentas que se acaban de aprobar "ya no sirven para atajar los problemas" en esta nueva fase de la crisis del coronavirus que se está cebando con Extremadura en lo sanitario y lo económico.

Para el GPP, el gobierno de Vara no quiere ver la gravedad de la situación actual, y se basa en un escenario equivocado, que ya era demasiado optimista hace meses.

PRESUPUESTO INÚTIL ANTE EL COLAPSO

Hernández Carrón ha aseverado que los PGEX 2021 son, por tanto, inútiles para "sacarnos del colapso" en el que está Extremadura, fundamentalmente porque van a endeudar mucho más a todos los extremeños, pero no contienen ayudas directas para los autónomos, comerciantes, y hosteleros que en estos momentos están en la calle luchando por su supervivencia.

Asimismo, ha criticado que sí haya subvenciones directas y del 100% para sindicatos y organizaciones empresariales cabeceras de la Junta.

Por otra parte, ha incidido en que de nuevo estamos ante un presupuesto cargado de "más placebo" para seguir anestesiando a la sociedad, y se centra en aumentar el gasto improductivo, que después modifica y no ejecuta.

Hernández Carrón ha criticado que la Junta no haya incluido ni una sola palanca para reactivar la economía, pero que sí vaya cargado de más altos cargos -concretamente 8 millones de euros más que el gobierno del PP-.

Además, tras rechazar la enmienda del PP que pedía congelar el sueldo de todos los altos cargos y personal eventual, el gobierno socialista ha aprobado una congelación de sueldos que apenas supone 8.000 euros.

PENSAMIENTO ÚNICO Y CASTIGO AL ADVERSARIO

El portavoz de Hacienda del GPP ha manifestado que el PSOE del rodillo "no quiere cambiar" y ha llegado al extremo de censurar al único grupo que ofrece una oposición real, castigándole literalmente por no plegarse a sus dictados.

"Ayer llegaron a decir que no negocian enmiendas con un partido que presentó una enmienda de totalidad a estas cuentas". Hernández Carrón ha calificado esta práctica de "poco ejemplar y antidemocrática" porque, al final, castigan no sólo al PP, sino a todos los extremeños que no piensan como ellos o que creen que la Junta no está gestionando adecuadamente.

Según Hernández Carrón, "nosotros no estamos aquí para plegarnos ni para transaccionar enmiendas a precio de saldo que después van a pagar carísimas las familias y empresas extremeñas".

Además, ha subrayado que tras el debate de presupuestos se vuelve a comprobar que el PP es la única oposición dispuesta a mantener sus principios y ofrecer una alternativa real al PSOE de Vara con el que ha garantizado que no van a "comulgar ni a pastelear" por muchos castigos y cercos que se impongan.