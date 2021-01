PGEx 2021 incluirán partida de 160.000 euros para incrementar vivienda pública de Badajoz

Ep.



Los Presupuestos Generales de Extremadura para 2021 incluirán una partida de 160.000 euros para incrementar la vivienda de promoción pública en Badajoz mediante la adaptación de vivienda existente.



Asimismo, se destinarán 50.000 euros para la reforma y rehabilitación de viviendas en Rincón del Obispo, Puebla de Argeme y Montehermoso y 150.000 euros para crear un nuevo programa con actuaciones de mejora de seguridad vial para vehículos de dos ruedas.



Por otra parte, se destinarán 100.000 euros a la ampliación presupuestaria para la redacción del proyecto de acondicionamiento dela EX-110, otros 100.000 euros para actuaciones de conservación en el tramo urbano de la carretera EX-334 y 50.000 euros para el estudio de soluciones y redacción del proyecto de mejora de la seguridad vial de la EX-105.



Estas cuestiones están recogidas en varias transaccionales presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista a enmiendas parciales de Ciudadanos y Unidas por Extremadura a la sección 16, Movilidad, Transporte y Vivienda, de los PGEx para 2021.



En el turno de fijación de posiciones, el PSOE, por parte de sus diputados Teresa García Ramos y Juan Ramón Ferreira, ha valorado el esfuerzo realizado por la Junta en las cuentas en materia de vivienda, transporte e infraestructuras, además de manifestar el rechazo a la enmiendas del PP porque están "muy lejos" de lo que necesitan los ciudadanos.



Por su parte, los grupos de la oposición han mostrado su apoyo a algunas de las enmiendas presentadas y Ciudadanos ha avanzado el apoyo de su grupo a las enmiendas de Unidas por Extremadura y el PP, formaciones a las que ha pedido que vuelvan al Pacto por el Ferrocarril.



ENMIENDAS PARCIALES DE UNIDAS POR EXTREMADURA



En su intervención, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha recalcado que no se puede permitir que la pandemia sea la excusa para el desmantelamiento del transporte colectivo, al tiempo que ha considerado que, para evitar el aislamiento, sobe todo de las pequeñas localidades, hay instalar nuevas líneas.



Además, ha reseñado que el medio rural se ha evidenciado en este contexto como una "oportunidad" para poder teletrabajar, pero esos trabajadores necesitan buenas conexiones de Internet y de transportes.



Para ello, su grupo ha propuesto a través de una enmienda parcial destinar el dinero del contrato de publicidad en el transporte aéreo a aumentar el número de líneas.



Además, otras enmiendas buscan mejorar la seguridad de los ciclistas, el acondicionamiento de los pasos a nivel, con una partida de 100.000 euros; 1,5 millones para la rehabilitación del parque de viviendas y la construcción de viviendas para el fomento del alquiler.



También destaca la adquisición del cuartel de la Guardia Civil en Suerte de Saavedra, en Badajoz, que está en un estado "lamentable" con el objetivo de poder construir viviendas.



ENMIENDAS DE CIUDADANOS



Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Joaquín Prieto, ha considerado que no es el momento de convertirse en obstáculos por "intereses partidistas" y ha añadido que la voluntad de apoyo a las cuentas de su grupo no ha sido óbice para presentar enmiendas.



De este modo, Ciudadanos ha informado de que, ente ellas, están algunas iniciativas para poner en marcha un programa de prevención de accidentes en vías urbanas y un plan de reducción de accidentes de motociclistas.



Además, un gran número de enmiendas están destinadas a la mejora de la seguridad vial, a mejora de carreteras, también de cascos urbanos, así como actuaciones en la Avenida Martín Palomino de Plasencia o en el Polígono Capellanías de Cáceres, junto a un programa para la mejora de las ITV, con una partida de 400.000 euros o incrementar la cuantía del aeródromo de Cáceres.



En cuanto al ámbito de la vivienda, Prieto ha destacado que su grupo busca con sus enmiendas la rehabilitación y regeneración, la promoción de la eficiencia energética de los edificios, así como la puesta en marcha de programas de ayuda para la adquisición de vivienda para determinados colectivos o el fomento del acceso al alquiler.



ENMIENDAS DEL PP



El Grupo Parlamentario Popular ha sido, con diferencia, el que más enmiendas parciales ha registrado a la sección de Movilidad, Transporte y Vivienda, con un total de 117.



Para su defensa, el diputado 'popular' Víctor del Moral se ha referido a que este es un programa "eminentemente inversor", aunque ha criticado que "poco de lo que se presupuesta se ejecuta", ya que las inversiones son las "grandes olvidadas" del Gobierno socialista, que ofrece como solución "deuda" mientras los problemas de los ciudadanos "no se solucionan".



Por ello, el más de un centenar de enmiendas parciales 'populares' persiguen convertir los gastos improductivos en gastos productivos en beneficio de todos los ciudadanos, ha dicho.



De este modo, el PP ha presentado 51 enmiendas al programa de carreteras, con propuestas de actuaciones en diferentes puntos de la región, así como 19 enmiendas para la sección de transporte, momento en el que ha recordado que la Junta está obligada a realizar las infraestructuras de transporte necesarias y prestar "con calidad" los servicios.



En esta línea, Del Moral ha criticado las "demoras" en algunas ITV, para lo que, a través de las enmiendas, su partido quiere que se amplíen las ITV públicas, además de mejorar las estaciones de autobuses, fomentar la accesibilidad y que se invierta en Cáceres, ya que la sensación de "discriminación" está ya "calando" en la provincia.



Por ello, ha propuesto inversiones para la estación ferroviaria de mercancías en el Polígono de Las Capellanías y para el aeródromo en Cáceres.



Por su parte, el diputado 'popular' Saturnino López Marroyo ha lamentado que los Presupuestos Generales de Extremadura para 2021 son "más de lo mismo" en lo que a vivienda significa, además de criticar que la Junta "se mueve a remolque" porque confía todo a los planes de vivienda del Estado y a los fondos europeos, que, en su opinión, son "insuficientes" si los mismos no se complementan.



De esta forma, el PP ha defendido en el pleno las nueve enmiendas presentadas con las que se quiere completar programas de viviendas y ayudas al alquiler para diferentes colectivos, además de aumentar el parque público de vivienda de promoción pública y fomentar la regeneración urbana en ciudades como Badajoz, Cáceres y Almendralejo.