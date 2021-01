Monago lamenta que Extremadura "no tiene una posición" ante la pandemia

Ep.



El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha lamentado que Extremadura "no tiene posición" mientras que otras comunidades sí la tienen ante la pandemia de la Covid-19 y las medidas a adoptar para contener los contagios, por lo que ha preguntado al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, "cuál es su posición" cuando hace una semana que no comparece "mientras mueren todos los días extremeños".



"La Junta hoy no define por ejemplo cuál va a ser su posición en la conversación que van a mantener con el candidato Illa. Extremadura no tiene posición, no tiene posición porque está a la imposición de Illa", ha sostenido Monago en una rueda de prensa virtual, en la que ha agregado que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, piensa "lo que le diga Illa" en referencia la ministro de Sanidad, Salvador Illa, y también candidato del PSC en las elecciones catalanas.



Y es que, como ha abundado, todas las comunidades, ya sean socialistas o no, tienen una "posición" menos Extremadura: "así nos va, así que nadie se extrañe que cuando salgan las informaciones seamos líderes en datos negativos porque no tenemos posición, porque vamos siempre detrás del virus y, si nos tienen que decir en este caso la posición los demás, es porque nosotros no tenemos una capacidad de tener posición, lo que diga el candidato Illa", que es en su opinión "lo que saldrá" de la conversación entre Vergeles y el ministro.



Igualmente, ha aseverado que debe tener una "posición", pero que la de Extremadura con el gobierno del PSOE de Vara es "lo que diga" Illa y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque "les temen", cuando en su opinión hay que temer es a los datos "negativos" que arroja la región. "Siempre aquí se dice amén a lo que diga el socialismo en Madrid, siempre, siempre, esto es la franquicia, la franquicia más rentable de Sánchez porque no proponen nada", ha dicho.



